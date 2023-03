Doctor Who: In sviluppo uno spin-off sulla UNIT con Jemma Redgrave protagonista

News Serie TV

Fonti vicine alla BBC confermano che Russel T. Davies starebbe lavorando a una nuova serie che vedrà tornare Redgrave nei panni di Kate Stewart.

Il 'Whoniverse' sta diventando realtà. Deadline, citando il Daily Mirror e alcune fonti vicine alla BBC, riporta che il nuovo/vecchio showrunner di Doctor Who Russel T. Davies starebbe lavorando a uno spin-off della serie sci-fi di successo incentrato sulla UNIT, l'organizzazione militare di lunga data impegnata a difendere la Terra fin dagli esordi della serie. Jemma Redgrave sarebbe pronta a riprendere il ruolo di Kate Stewart, la donna a capo dell'organizzazione.

Doctor Who: I primi dettagli dello spin-off sulla UNIT

La UNIT ha sempre svolto un ruolo fondamentale nell'universo di Doctor Who e ha collaborato in più occasioni con il Dottore, l'ultima volta nell'episodio finale di Jodie Whittaker, lo speciale The Power of The Doctor. Lo spin-off ci farà conoscere più da vicino quest'importante organizzazione. Redgrave ha interpretato Stewart in 10 episodi di Doctor Who dal 2012 e, come annunciato da BBC lo scorso gennaio, è previsto che torni anche nella quattordicesima stagione dello show. Prima, potrebbe già apparire nello speciale natalizio di Doctor Who in arrivo entro la fine dell'anno, insieme al nuovo Dottore interpretato da Ncuti Gatwa.

Il futuro di Doctor Who

Il futuro di Doctor Who è tutto da scrivere sotto la guida di Russel T. Davies. Lo showrunner ha infatti in programma di espandere ulteriormente il franchise riportando sullo schermo anche volti del passato. La serie di fantascienza tornerà a novembre 2023 con tre speciali per festeggiare i 60 anni. In quell'occasione rivedremo i veterani David Tennant e Catherine Tate, interpreti in passato del Dottore e della sua compagna Donna Noble. Tennant tornerà anche come 14° Dottore e Ncuti Gatwa prenderà il controllo del Tardis dopo di lui, nello speciale natalizio e poi nella stagione 14. Accanto a lui ci sarà Millie Gibson, giovanissima attrice britannica conosciuta per il ruolo di Kellie Neelan nella serie UK Coronation Street: interpreterà la nuova compagna del Dottore, Ruby Sunday.

Ospite di BBC Radio 2, Davies si è mostrato molto soddisfatto del lavoro che sta facendo sulla serie. Ha parlato dell'episodio 4 della stagione 14 come "una delle cose più grandi che abbia mai fatto in vita mia". Sarà dura aspettare fino a novembre per saperne di più.