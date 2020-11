Doctor Who: Il trailer ufficiale dello speciale Revolution of the Daleks

News Serie TV

BBC annuncia finalmente la data di messa in onda, e un altro ritorno nel cast.

Il Primo dell'anno alternativo che l'emergenza sanitaria ci costringerà a vivere tra qualche settimana potrebbe essere a un punto di svolta: BBC ha annunciato che Revolution of the Daleks, il prossimo speciale della popolare serie di fantascienza Doctor Who, andrà in onda (nel Regno Unito e in America) proprio il 1° gennaio, quale prima gioia del 2021 dopo un'annata decisamente sconfortante. Per l'occasione ne è stato diffuso il trailer ufficiale, dal quale apprendiamo che John Barrowman e il suo Capitano Jack Harkness non saranno gli unici a tornare.

Doctor Who: La trama di Revolution of the Daleks

In Revolution of the Daleks ritroveremo il Dottore di Jodie Whittaker rinchiuso in una prigione aliena di massima sicurezza, isolato e senza alcuna speranza di fuga. Sulla Terra, Yaz, Ryan e Graham (Mandip Gill, Tosin Cole e Bradley Walsh) dovranno fare a meno di Tredici, ma non sarà facile, soprattutto quando scopriranno che sta per essere messo in atto un piano inquietante che coinvolge una delle minacce più temute e pericolose del Whoniverse, i Dalek. Ma come combatterli senza il Dottore? Sarà il Capitano Jack, ma non solo lui, ad aiutarli ad affrontare quella che viene definita una delle sfide più grandi e spaventose nella storia della serie.

Con Barrowman, visto anche in Arrow, lo speciale riporterà sullo schermo anche Chris Noth (Sex and the City), nuovamente nei panni del caduto in disgrazia Jack Robertson. Faranno invece il loro debutto nel franchise Harriet Walter (Succession) e Nathan Stewart-Jarrett (Misfits).

"Abbiamo riempito lo speciale di Doctor Who di quest'anno con un’esplosione di straordinario talento recitativo", ha commentato il produttore esecutivo Chris Chibnall. "Dove altro potreste trovare i reali della recitazione britannica, una star del cinema statunitense di fama mondiale, un tesoro (inter)nazionale del teatro e dello schermo e uno dei giovani attori più famosi del Regno Unito - solo tra gli ospiti! Uniteli a Jodie Whittaker, Bradley Walsh, Mandip Gill e Tosin Cole (e ai Dakek! Vi ho già detto dei Dalek?) e otterrete un cast spettacolare. Sarà una bomba. Ve lo garantisco".