Doctor Who: Il trailer ufficiale dell'ultima stagione di Peter Capaldi

BBC ha diffuso il trailer ufficiale della decima stagione di Doctor Who, l'ultima a coinvolgere il protagonista Peter Capaldi e il suo dodicesimo Dottore, nonché lo showrunner Steven Moffat. Mentre questi addii aprono uno scenario quanto mai ombroso per la popolare serie di fantascienza dopo i prossimi 12 episodi in onda nel Regno Unito dal 15 aprile, un cambiamento è già avvenuto: Pearl Mackie al posto di Jenna Coleman come nuova Compagna del Signore del Tempo. Il trailer dedica ampio spazio alla nuova co-protagonista, Bill, e in particolare alle sue espressioni di stupore, così come alle numerose creature - inclusa ahinoi una ben nota, i Dalek - che osteggeranno il protagonista nei suoi viaggi attraverso il tempo e lo spazio.