Doctor Who: Il trailer dello speciale di capodanno Eve of the Daleks

News Serie TV

Si tratta del primo dei tre speciali che segneranno le ultime avventure di Jodie Whittaker nei panni del Dottore.

Dopo la tredicesima stagione di Doctor Who conclusasi pochi giorni fa, non è ancora tempo per Jodie Whittaker di dire addio al suo Dottore. Come da tradizione, il prossimo 1° gennaio la popolare serie di fantascienza ci farà compagnia con Eve of the Daleks, il primo di tre speciali che segneranno le ultime avventure di Whittaker nella serie. Come sappiamo, a partire dalla prossima stagione ci sarà infatti un nuovo Dottore il cui interprete per il momento rimane ancora misterioso. Se siete curiosi di festeggiare il nuovo anno con i Dalek, ecco il trailer ufficiale di Eve of the Daleks diffuso da BBC.

La trama di Eve of the Daleks

Per il tredicesimo Dottore di Whittaker festeggiare l'inizio del nuovo anno con i Dalek sta diventando un po' una tradizione visto che i Dalek erano stati protagonisti anche degli speciali del 2019 e del 2021. Al centro di questa nuova storia c’è il magazzino ELF, di cui la proprietaria è Sarah (Aisling Bea). Quando arriva Nick (Adjani Salmon), che è solito recarsi lì ogni vigilia di capodanno, le cose andranno in modo molto diverso dal solito. Ma questa volta la serata sarà molto diversa rispetto a quanto loro possano immaginare. Come si vede nel trailer, un Dalek attacca prima Nick e poi il Dottore e i suoi comagni Yaz (Mandip Gill) e Dan (John Bishop). Il Dottore non ha dubbi: "Ucciderà tutto quello che non è come lui". Certo, essere bloccati in un loop temporale con dei robot killer non è il massimo.

"Abbiamo tutti bisogno di un po' di romanticismo nelle nostre vite a capodanno, un po' meno dei Dalek!", ha dichiarato lo showrunner Chris Chibnall in una nota. “Ma i personaggi di Aisling Bea e Adjani Salmon dovranno affrontare un capodanno infernale. Insieme al Dottore di Jodie Whittaker, speriamo che risultino la compagnia perfetta per il primo giorno dell'anno", ha aggiunto. Dopo Eve of the Daleks, Doctor Who tornerà con due nuovi speciali in primavera e in autunno e sarà proprio durante il terzo che il Dottore si rigenererà.