Doctor Who: Il teaser trailer dello speciale natalizio introduce la nuova coppia formata da Ncuti Gatwa e Millie Gibson

Lo speciale debutterà su Disney+ proprio il giorno di Natale, il 25 dicembre.

Per i fan di Doctor Who non è Natale senza una buona dose di avventure del Dottore. Lo speciale natalizio di quest'anno, che in Italia arriverà in streaming su Disney+ proprio il 25 dicembre, è un evento più speciale del solito. L'episodio, intitolato The Church on Ruby Road, segnerà infatti il debutto di Ncuti Gatwa e Millie Gibson rispettivamente come Quindicesimo Dottore e nuova compagna di quest'ultimo, Ruby Sunday. Disney+ ha diffuso il teaser trailer dell'episodio, che anticipa un'avventura davvero particolare e che potete vedere qui sotto.

Doctor Who: La trama di The Church on Ruby Road

Lo speciale introdurrà al pubblico la storia di Ruby Sunday, una bambina che molto tempo fa fu abbandonata nella neve la sera della Vigilia di Natale. Oggi Ruby Sunday incontra il Dottore, bambini rubati, folletti e scopre - forse - il segreto della sua nascita. Stando alla sinossi ufficiale diffusa da BBC, l'episodio "vede il Dottore faccia a faccia con i mitici e misteriosi goblin mentre la sua vita si scontra con Ruby Sunday". "Si sa poco di Ruby Sunday perché è stata abbandonata la vigilia di Natale da bambina - continua la sinossi - e ora che vive con la mamma, Carla, e la nonna, Cherry, il suo mondo sta per essere sconvolto quando incontra il Dottore e i due partono per la loro prima avventura insieme".

Al timone dello speciale - e anche delle future stagioni di Doctor Who - è tornato lo showrunner Russell T Davies. Suo è il merito di aver riportato nella serie, in occasione dei tre speciali usciti per festeggiare il 60° anniversario, David Tennant che tuttavia nell'ultimo episodio ha passato il testimone proprio a Gatwa. Oltre a Davies, tra i produttori esecutivi figurano anche Jane Tranter, Julie Gardner, Joel Collins e Phil Collinson.

L'evento a Londra

Per celebrare l'arrivo dello speciale natalizio, lunedì 11 dicembre, Gatwa e Gibson hanno premuto il pulsante per accendere il London Eye con i colori dell'iconico vortice temporale di Doctor Who. Inoltre, presso il British Film Institute, a Southbank, si è tenuta una proiezione in anteprima mondiale dello speciale natalizio dopo la quale Russell T Davies e le star della serie hanno risposto alle domande dei fan.