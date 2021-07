Doctor Who: Il primo trailer della stagione 13 svela una guest star da Il Trono di Spade

News Serie TV

I nuovi episodi della popolare serie sci-fi arrivano entro la fine dell'anno.

I viaggi nel tempo di Doctor Who torneranno molto presto! Il primo trailer della stagione 13 svelato durante l'evento del [email protected] ci informa che i nuovi episodi con Jodie Whittaker nuovamente nei panni del Signore del Tempo arriveranno su BBC e BBC America, nel Regno Unito e negli Stati Uniti, entro la fine dell'anno. Ma non solo: la clip rivela che nel nuovo capitolo, accanto a Whittaker, Mandip Gill e alla new entry John Bishop, vedremo anche una vecchia conoscenza de Il Trono di Spade, cioè l'attore Jacob Anderson che interpreterà un personaggio di nome Vinder.

Doctor Who 13: Le anticipazioni dello showrunner

Durante il panel dedicato alla serie in occasione del [email protected], lo showrunner di Doctor Who Chris Chibnall ha annunciato che la nuova stagione - di 8 episodi - cambierà formula e seguirà una storia singola. "La grande novità di quest'anno è che racconteremo una singola storia e ogni episodio sarà un capitolo di questa storia. C'erano due modi in cui potevamo agire: fare tanti brevi episodi o potevamo lanciare il guanto di sfida e dire 'realizzeremo la storia più grande che abbiamo mai fatto, visiteremo posti diversi, avremo tutti i tipi di personaggi e mostri, e tutto farà parte di un unicum più grande'. Penso che sia sicuramente la cosa più ambiziosa che abbiamo fatto dall'inizio dello show", ha detto lo sceneggiatore.

"La storia si aprirà con il Dottore e Yas che viaggiano insieme da un po' di tempo, li incontriamo nel bel mezzo dell'avventura e si imbattono in un uomo di nome Dan Lewis, ma non posso dire altro" ha aggiunto Chibnall. Neppure sul personaggio di Jacob Anderson - famoso per aver interpretato Verme Grigio ne Il Trono di Spade ma che in realtà aveva già lavorato con Whittaker e Chibnall nella serie Broadchurch - sappiamo nulla a parte il nome, Vinder, e la prima foto che vi proponiamo qui in basso.