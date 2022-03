Doctor Who: Hugh Grant sarà il prossimo Dottore? Tutta la verità

News Serie TV

Negli ultimi giorni, alimentate da un presunto scoop di The Mirror, si sono diffusi rumor in rete circa l'imminente annuncio di Hugh Grant come il prossimo Signore del Tempo: cosa c'è di vero?

I social sono impazziti ed è balzato in cima alle tendenze il nome di Hugh Grant, negli ultimi due giorni, perché si è diffusa la voce che sarebbero in corso trattative per ingaggiare l'attore di Notting Hill, The Undoing e altri titoli di successo per il ruolo del prossimo Dottore di Doctor Who, il quattordicesimo dopo Jodie Whittaker che lascerà presto la serie. La notizia è stata lanciata dal giornale scandalistico britannico The Mirror ed è bastato poco per scatenare i fan del Dottore e dividerli in due fazioni: i favorevoli e i contrari a Grant. Ma cosa c'è di vero? E perché è presto per gioire o rimanere delusi? Ecco cosa sappiamo.

Doctor Who: Chi sostituirà Jodie Whittaker?

Dopo lo speciale di Doctor Who in onda su BBC lo scorso Capodanno e i due nuovi attesi per Pasqua e per l'autunno del 2022, sappiamo infatti che Jodie Whittaker, che era subentrata a Peter Capaldi nel 2017, lascerà il posto a una nuova rigenerazione del Signore del Tempo. Naturalmente negli ultimi mesi sono state fatte moltissime speculazioni su chi erediterà l'importante ruolo. A svolgere una parte importante nella scelta sarà sicuramente Russel T Davies che tornerà (dopo aver riportato al successo il franchise nel 2005) come showrunner di Doctor Who a partire dal 2023 prendendo il testimone da Chris Chibnall. Per questo negli ultimi tempi sono stati fatti tanti nomi, tutti collegati in qualche modo a Davies perché in passato hanno lavorato con lui: da Olly Alexander e Lydia West di It's a Sin a T'Nia Miller (Years and Years) fino al possibile ritorno di David Tennant.

La nuova rigenerazione sarà Hugh Grant? Il tweet dell'attore

Anche Hugh Grant ha lavorato con Russel T Davies, precisamente nella serie A Very English Scandal scritta da quest'ultimo. Forse questo elemento ha spinto qualcuno a pensare che potesse essere la scelta giusta. Ma lo scoop pubblicato da The Mirror, che cita solo fonti televisive anonime e parla addirittura di un "makeover" futuro della serie in stile Marvel, manca di qualsiasi conferma ufficiale. Come se non bastasse, è stato lo stesso attore nelle ultime ore a rompere gli indugi e negare qualsiasi suo coinvolgimento in Doctor Who. "Non ho niente contro Doctor Who ma non lo sono [sic]. Non ho idea da dove nasca questa storia" ha scritto Grant su Twitter.

Grant è già stato il Dottore, più o meno

Cosa c'è di vero, dunque? Di vero c'è che, in qualche modo, Grant è già stato in passato il Dottore. Nel 1999 l'attore è apparso in uno sketch andato in onda durante una trasmissione per raccogliere fondi in occasione del Red Nose Day nel Regno Unito. Scritto da quello che poi sarebbe diventato il futuro showrunner della serie, Steven Moffat, lo sketch intitolato Doctor Who: The Curse of Fatal Death coinvolgeva cinque famosi attori che interpretavano il Dottore: Rowan Atkinson, Richard E. Grant, Jim Broadbent, Joanna Lumley e, appunto, Hugh Grant. Guardatela nel video qui sotto.