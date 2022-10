Doctor Who arriverà su Disney+ fuori dal Regno Unito

News Serie TV

Disney si è aggiudicata i diritti esclusivi delle nuove stagioni della serie di fantascienza cult e le distribuirà in oltre 150 paesi.

Disney+ fa il colpo grosso e vince la battaglia per i diritti di una delle serie più amate e seguite di sempre, Doctor Who. Le nuove stagioni della storica serie di fantascienza - inclusa la quattordicesima che introdurrà il nuovo Dottore interpretato da Ncuti Gatwa - saranno disponibili in esclusiva in streaming sul servizio al di fuori del Regno Unito e dell'Irlanda dove invece la serie resta su BBC.

Disney+ si prende Doctor Who: L'annuncio e le dichiarazioni

La notizia, di cui in verità si vociferava da mesi, è stata ufficializzata proprio da Ncuti Gatwa ospite del talk show Live! With Kelly and Ryan. Tuttavia i nuovi episodi di Doctor Who non arriveranno molto presto. La nuova partnership si concretizzerà infatti appena tra un anno, a novembre 2023 quando arriverà il primo speciale celebrativo per il 60° anniversario della serie.

“Adoro questa serie, e questo è il meglio di entrambi i mondi: con la visione e la gioia della BBC e di Disney+ insieme possiamo lanciare il TARDIS in tutto il pianeta, raggiungendo una nuova generazione di fan, allo stesso tempo mantenendo BBC la nostra casa tradizionale ben salda nel Regno Unito", ha affermato lo showrunner Russell T. Davies, succeduto a Chris Chibnall.

Alisa Bowen, presidente di Disney+ ha aggiunto: “Siamo entusiasti dell'opportunità di portare le nuove stagioni di questo amato franchise in esclusiva su Disney+ e presentare la serie alla prossima generazione di pubblico in più di 150 mercati in tutto il mondo. La serie è un'aggiunta perfetta al nostro catalogo in continua crescita di contenuti globali che continuano a rendere Disney+ la casa perfetta per una narrazione eccezionale".

Doctor Who: Cosa ci aspetta (SPOILER)

Nello speciale The Power of the Doctor, andato in onda nel Regno Unito solo pochi giorni fa, il tredicesimo dottore interpretato da Jodie Whittaker ha affrontato alcuni dei nemici storici del Signore del Tempo, dai Dalek, ai Cybermen al suo acerrimo nemico, il Maestro. Tutti pensavamo che alla fine dello speciale il Dottore si sarebbe rigenerato e avrebbe assunto una nuova forma entrando nei panni del nuovo Dottore annunciato mesi fa, Ncuti Gatwa. Solo che, terminato il processo di rigenerazione, gli spettatori non hanno visto Gatwa bensì nientemeno che David Tennant, noto per essere stato il decimo Dottore e tornato, ora, anche come quattordicesimo. Sarà quindi lui - il Signore del Tempo preferito dai fan secondo un sondaggio - a interpretare nuovamente il Dottore nei prossimi speciali prima di passare il testimone a Gatwa nella quattordicesima stagione.