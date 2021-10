Doctor Who 13: Un nuovo trailer anticipa il ritorno di alcuni (terrificanti) volti familiari

News Serie TV

La popolare serie di fantascienza tornerà con una nuova storia lunga sei episodi, prima dell'addio di Jodie Whittaker.

Manca poco al debutto (per ora solo nel Regno Unito e negli Stati Uniti) della tredicesima stagione di Doctor Who, l'ultima con Jodie Whittaker nei panni del Signore del Tempo (ma ricordiamo che l'attrice tornerà in tre speciali aggiuntivi, prima della rigenerazione del Dottore). In attesa del nuovo ciclo - che arriverà il 31 ottobre e sarà composto da sei episodi che racconteranno un'unica storia - è stato diffuso un nuovo trailer nel quale ritroviamo alcuni mostri già noti ai fan della serie.

Doctor Who: La trama e le anticipazioni della stagione 13

La stagione 13 si intitola Flux, perché vedrà il Dottore alle prese con un'inedita minaccia, il cosiddetto Flusso, che mette in pericolo non solo la sua squadra ma anche molti dei suoi nemici. Ecco allora che nei nuovi episodi ritroveremo alcuni degli storici avversari del Dottore come i Sontaran, gli Angeli Piangenti, gli Ood e i Cyberman, che intravediamo nel nuovo trailer. Saranno una minaccia per il Dottore o si uniranno a lui per aiutarlo a salvare il mondo? Nella clip vediamo anche un misterioso uomo sfigurato dalla pelle blu e sentiamo Yaz (Mandip Gill) dire senza mezzi termini: "È inutile essere schizzinosi, abbiamo il futuro da salvare".

Il cast tra conferme e nuovi attori prima del passaggio di testimone

Oltre a Whittaker, nella stagione 13 tornerà Mandip Gill; il Dottore, inoltre, potrà contare su un nuovo Compagno, Dan Lewis, interpretato dall'attore e comico John Bishop (Skins). Farà la sua comparsa anche Jacob Anderson (Il Trono di Spade), nei panni di Vinder, che unirà le forze col Dottore in quella che viene descritta come "la sua più grande avventura di sempre". La lunga lista delle guest star include anche Robert Bathurst, Thaddea Graham, Blake Harrison, Kevin McNally, Craig Parkinson, Sara Powell, Annabel Scholey, Gerald Kyd e Penelope Ann McGhie. Dopo i tre speciali in cui vedremo ancora Jodie Whittaker, a partire dal 2023 - e in occasione del 60° anniversario dello show - ricordiamo che tornerà in veste di showrunner della serie Russell T Davies, il produttore e sceneggiatore che nel 2005 prese in mano le redini del franchise di successo dandogli nuova vita così come lo conosciamo oggi. Non sappiamo ancora, invece, chi prenderà il posto di Whittaker nei panni del Dottore.