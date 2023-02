Django: La nostra video intervista esclusiva al protagonista Matthias Schoenaerts e all'attrice tedesca Lisa Vicari

News Serie TV

Sempre durante la Festa del cinema di Roma abbiamo incontrato anche Matthias Schoenaerts, che interpreta Django nella serie tv Sky, e l'attrice tedesca Lisa Vicari, che è Sarah. Ecco la nostra intervista video.

Sempre durante la Festa del cinema di Roma, dove la serie western di Sky, Django, è stata presentata in anteprima alla presenza dei protagonisti stranieri e di Francesca Comencini, abbiamo incontrato per due chiacchiere in video il protagonista, Matthias Schoenaerts, che eredita l'iconico personaggio portato al successo da Franco Nero nel western di Sergio Corbucci del 1966. I due attori si sono incontrati e hanno condiviso una scena nella serie e si può dire che Schoenaerts abbia ricevuto la benedizione del Django originale, a cui ha dimostrato molta deferenza, come ha raccontato ridendo lo stesso Nero. Bravissimo in tutte le sue interpretazioni e perfetto per il ruolo di un uomo spezzato come questo antieroe, Matthias Schoenaerts, non sappiamo se per stanchezza o altro, si è dimostrato di poche e confuse parole nelle interviste che ha concesso, ma è comunque sempre un piacere vederlo. Qua al fianco di un'esordiente in un prodotto italiano: nonostante il nome, Lisa Vicari è una giovane attrice tedesca, che in Django (all'epoca non si poteva dire ma ormai lo sanno tutti) è l'unica figlia del protagonista, rimasta dopo il massacro della sua famiglia. È cercando lei che Django arriverà a New Babylon.





Django: Una breve introduzione su Matthias Schoenaerst e Lisa Vicari

Per i pochi che ancora non lo conoscessero, Matthias Schoenaerts è nato nel 1977 ad Anversa, in Belgio, dove fin da bambino ha lavorato a teatro col padre Julien, anche lui attore. Al cinema arriva all'età di 15 anni nel film Padre Daens. I più attenti lo avranno notato già nel 2006 in Black Book di Paul Verhoeven, a cui sono seguiti una serie di film europei, come Bullhead, Un sapore di ruggine e ossa, Blood Ties, Le regole del caos e una bellissima performance in Suite francese, del 2014. In Italia ha lavorato con Luca Guadagnino, che l'ha diretto in A Bigger Splash. Di recente lo abbiamo visto nel cast corale di Amsterdam di David O. Russell. Lisa Vicari è nata a Monaco di Baviera nel 1997, ha chiare origini italiane, e anche lei ha debuttato prestissimo al cinema, a soli 12 anni. Ha lavorato prevalentemente in Germania, in ruoli televisivi e cinematografici come quelli ricoperti in La vendetta di Luna e Isi & Ossi. La ricordiamo nel cast della serie di successo Dark e con Django continua la carriera in una grossa coproduzione internazionale.

Django va in onda con due nuove puntate ogni venerdì dal 17 febbraio su Sky Atlantic e in streaming su NOW.