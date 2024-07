Disney+, le Serie TV in streaming ad agosto 2024

News Serie TV

Sul servizio streaming arrivano le nuove stagioni delle pluripremiate comedy The Bear e Only Murders in the Building.

Le Serie TV più premiate sono su Disney+. Ad agosto, l'offerta del servizio streaming diventa ancora più ricca con le nuove stagioni di The Bear e Only Murders in the Building. La prima, vincitrice di 10 Emmy e la migliore comedy attualmente in tv, torna con un terzo ciclo di episodi che vede Carmy, Sydney e Richie fare tutto il possibile per portare agli standard più elevanti il loro vecchio locale trasformato in un ristorante raffinato e, allo stesso tempo, rimanere in attività. Ogni giorno, nel settore della ristorazione, è una battaglia persa in partenza. Carmy si impegna più che mai e pretende l'eccellenza dai propri collaboratori, i quali fanno del loro meglio per cercare di stare al suo passo. Nella seconda, giunta alla stagione 4, il trio di podcaster amatoriali si interroga sugli eventi che hanno portato alla morte scioccanti di Sazz Pataki, la controfigura e amica di Charles. E se la vittima designata fosse proprio quest'ultimo? La loro indagine li porta a Los Angeles, dove uno studio di Hollywood sta preparando un film sul podcast "Only Murders". Quando poi Charles, Oliver e Mabel tornano a New York, intraprendono un viaggio ancora più epico: attraversano il cortile del loro palazzo per addentrarsi nelle vite contorte dei residenti della Torre Ovest dell'Arconia.

Trailer ITA: Il Trailer Italiano Ufficiale della Stagione 3 della serie su Disney+ con Jeremy Allen White - HD

In contemporanea con gli Stati Uniti arriva la quinta stagione della serie animata per un pubblico adulto Solar Opposites. Mentre Terry e Korvo sfruttano il loro nuovo status di coppia sposata, Yumyulack e Jesse lottano per adattarsi alla realtà complessa della scuola. Gli appassionati di serie coreane non possono perdersi The Tyrant. Lo spy thriller racconta l'emozionante storia della corsa contro il tempo per trovare un'arma biologica rubata durante un passaggio di consegne segreto tra l'agenzia di intelligence coreana e quella statunitense. Prosegue e si conclude la terza stagione della comedy scolaresca Abbott Elementary. Nel primo degli inediti, Gregory e Ava vengono invitati a parlare a un panel sulle scuole pubbliche, opportunità che sfruttano per promuovere i cambiamenti positivi messi in atto alla Abbott. Tra intelligenze artificiali, una nuova edizione dell'Ava Fest e doppi appuntamenti, arriviamo all'ultimo giorno di scuola e alla possibilità di un nuovo amore.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming ad agosto 2024

Serie TV in prima visione

Grown-ish , Stagione 6 (7 agosto)

, Stagione 6 (7 agosto) Solar Opposites , Stagione 5 (12 agosto)

, Stagione 5 (12 agosto) Abbott Elementary , Stagione 3 Parte 2 (14 agosto)

, Stagione 3 Parte 2 (14 agosto) The Bear , Stagione 3 (14 agosto)

, Stagione 3 (14 agosto) The Tyrant , Stagione 1 (14 agosto)

, Stagione 1 (14 agosto) Only Murders in the Building, Stagione 4 (27 agosto, episodio settimanale)

Docuserie e Intrattenimento

La zona: Missione sopravvivenza , Stagione 3 (7 agosto)

, Stagione 3 (7 agosto) Are You Sure?! (8 agosto, episodio settimanale)

(8 agosto, episodio settimanale) OceanXplorers (19 agosto)

Per i più piccoli

Star Wars: Young Jedi Adventures - I corti , Stagione 2 (2 agosto)

, Stagione 2 (2 agosto) Star Wars: Young Jedi Adventures , Stagione 2 Parte 1 (14 agosto)

, Stagione 2 Parte 1 (14 agosto) SuperKitties, Stagione 2 Parte 1 (28 agosto)

