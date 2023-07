Disney+, le Serie TV in streaming ad agosto 2023

News Serie TV

Arriva la nuova serie di Star Wars Ahsoka e tornano con una nuova stagione le comedy Only Murders in the Building e The Bear.

Se vi piace avere l'imbarazzo della scelta e vi appassionano le Serie TV dei generi più diversi, agosto sarà un grande mese per voi sul servizio streaming Disney+. Arriva infatti Ahsoka, quinta serie live-action del franchise Star Wars, e torna il fenomeno Only Murders in the Building, con un'aggiunta eccezionale a un cast già stellare. Di fatto uno spin-off di The Mandalorian, Ahsoka riporta Rosario Dawson nei panni dell'omonimo ex cavaliere Jedi, un personaggio visto per la prima volta nella serie animata Star Wars: The Clone Wars. Ambientata dopo la caduta dell'Impero, la serie segue Ahsoka Tano indagare su una minaccia che incombe su una galassia vulnerabile. La terza stagione di Only Murders in the Building, il cui cast include la vincitrice di tre Oscar Meryl Streep, vede invece gli appassionati di true crime Charles, Oliver e Mabel indagare su un omicidio consumatosi questa volta tra i corridoi e sul palco di un teatro di Broadway. La vittima è Ben Glenroy (Paul Rudd), una star del cinema d'azione il cui debutto a Broadway va nel modo più inaspettato. Aiutati dalla co-protagonista (Streep), il trio cerca di risolvere il suo caso più difficile mentre il regista cerca disperatamente di salvare lo spettacolo.

Un altro appuntamento imperdibile è quello con la serie rivelazione della passata stagione The Bear. Nella seconda stagione, Carmy e il suo staff si rimboccano le maniche per trasformare la loro malmessa paninoteca in un locale di livello superiore. Scoprono così che l'unica cosa più difficile di gestire un ristorante è aprirne uno nuovo, destreggiandosi tra la folle burocrazia dei permessi e degli appaltatori e la bellezza, e allo stesso tempo la difficoltà creativa, della pianificazione del menu. Un viaggio di trasformazione durante il quale ognuno di loro è costretto a confrontarsi con il passato e a fare i conti con chi vuole essere in futuro. Tornano, questa volta per concludersi, anche le storie degli studenti della East High nella quarta e ultima stagione di High School Musical: The Musical: La Serie. Dopo una grande estate a Camp Shallow Lake, i Wildcats tornano a scuola, dove li attende una nuova produzione teatrale basata sul terzo High School Musical. Ma i piani si complicano quando il preside Gutierrez annuncia che Disney ha deciso di realizzare il tanto atteso (e solo immaginario, sigh) "High School Musical 4: The Reunion" proprio nella loro amata scuola.

Prima di lasciarvi alla lista completa delle serie tv in arrivo, vi ricordiamo come sempre di continuare a seguire questa pagina, perché torneremo ad aggiornarla nel corso dei prossimi giorni con le aggiunte dell'ultimo momento non annunciate anticipatamente.

Disney+, le Serie TV in streaming ad agosto 2023

Serie TV in prima visione

Only Murders in the Building , Stagione 3 (8 agosto, episodio settimanale)

, Stagione 3 (8 agosto, episodio settimanale) High School Musical: The Musical: La Serie , Stagione 4 (9 agosto)

, Stagione 4 (9 agosto) The Bear , Stagione 2 (16 agosto)

, Stagione 2 (16 agosto) Ahsoka, Miniserie (23 agosto, episodio settimanale)

Per i più piccoli

Star Wars: Young Jedi Adventures, Stagione 1 Parte 2 (2 agosto)

Proseguono