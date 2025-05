Disney Italia Showcase: le serie che verranno, fra conferme e novità

News Serie TV

Disney+ ha presentato in occasione della prima edizione di Disney Italia Showcase le serie televisive in arrivo in streaming nei prossimi mesi, fra molte conferme e qualche novità da provare. Vediamo nel dettaglio cosa aspettarci.

Una pioggia di rinnovi e conferme, ma anche alcune novità attese contraddistinguono la proposta di serie tv dell’immediato futuro di Disney+, che è stata presentata a Milano in occasione della prima edizione di Disney Italia Showcase. Titoli che spaziano in ogni genere, dalla comedy al drama al ritorno della serialità Marvel, come l’attesa Ironheart, che debutterà il 25 giugno, o il ritorno, prossimamente, della serie Marvel Television, Daredevil: Rinascita, che è stata rinnovata per una seconda stagione.

Avranno un nuovo capitolo anche diversi show di successo come Only Murders in the Building, la serie comedy che ha fatto man bassa di Emmy, che tornerà per una quinta stagione, Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo, di cui è stata annunciata la terza stagione in attesa del debutto questo dicembre della seconda, oltre a High Potential, Paradise e la serie FX Shōgun, entrambe confermate per una seconda stagione.

Ma ecco nel dettaglio i titoli dei prossimi mesi.

Adults di FX

su Disney+ dal 29 maggio 2025

Una serie comedy dal cast corale che racconta di un gruppo di ventenni di New York che cercano di essere brave persone, nonostante non partano proprio con le migliori premesse. Samir (Malik Elassal), Billie (Lucy Freyer), Paul Baker (Jack Innanen), Issa (Amita Rao) e Anton (Owen Thiele) sono cinque amici che si ritrovano insieme nella casa d'infanzia di Samir. La serie FX, precedentemente intitolata Snowflakes, debutterà con tutti gli otto episodi. Creata da Ben Kronengold e Rebecca Shaw (The Tonight Show Starring Jimmy Fallon), la serie mette in scena sconfitte più che vittorie e soprattutto le umiliazioni di chi si affaccia all’età adulta.

Welcome to Wrexham di FX (Stagione 4)

su Disney+ dal 29 maggio 2025

È una città operaia del Galles del nord, Wrexham, l’inusuale location al centro di questa docuserie che segue aspirazioni e angosce quotidiane degli abitanti. Il tutto mentre due attori come Ryan Reynolds e Rob McElhenney hanno comprato i Red Dragons, storica squadra di calcio della città. Una storia di riscatto, di calcio e di passione, mentre le promozioni una dopo l’altra aumentano i costi e le rivalità.

Ironheart di Marvel Television

su Disney+ dal 25 giugno 2025

La serie ha come protagonista Dominique Thorne nel ruolo di Riri Williams, giovane e brillante inventrice le cui armature competono con le migliori del Marvel Cinematic Universe. Ambientata dopo gli eventi di Black Panther: Wakanda Forever, Ironheart contrappone la tecnologia alla magia quando Riri – determinata a lasciare un segno nel mondo – torna a Chicago, la sua città natale. La serie è interpretata anche da Lyric Ross, Alden Ehrenreich, Regan Aliyah, Manny Montana, Matthew Elam e Anji White. Chinaka Hodge è head writer..

The Bear di FX (Stagione 4)

su Disney+ dal 26 giugno 2025

Ecco in arrivo la più attesa serie della piattaforma, almeno ci sentiamo di azzardare così. Quarta stagione per la serie FX The Bear, che seguirà Carmen “Carmy” Berzatto (Jeremy Allen White), Sydney Adamu (Ayo Edebiri) e Richard “Richie” Jerimovich (Ebon Moss-Bachrach) mentre proseguono il loro tentativo di portare il loro ristorante a un livello superiore. In questa stagione, cercare l’eccellenza non significa solo migliorarsi, ma decidere cosa valga davvero la pena tenersi stretto.

Alien: Pianeta Terra di FX

su Disney+ dal 13 agosto 2025

Una nave di ricerca spaziale si schianta sulla Terra, mentre un gruppo di soldati fanno una scoperta che li pone di fronte alla minaccia definitiva nei confronti del nostro pianeta. La serie FX Alien: Pianeta Terra è ambientata nel 2120, quando a governare il pianeta sono cinque differenzi corporation. Un’era in cui i cyborg (esseri umani con parti sia biologiche che artificiali) e i sintetici (robot umanoidi con intelligenza artificiale) convivono con gli esseri umani.

All’s Fair

su Disney+ dall’autunno 2025

Toni accesi e colori sparati, senza troppe mezze misure, come sempre quando si parla di creazioni di Ryan Murphy, che presenta un legal drama originale su un gruppo di avvocatesse tanto spietate quanto efficienti e di successo. Fra segreti e rivalità, anche al loro interno, si farà valere un cast corale composto da Kim Kardashian, Naomi Watts, Niecy Nash-Betts, Teyana Taylor e Matthew Noszka, con Sarah Paulson e Glenn Close.

Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo (Stagione 2)

su Disney+ da dicembre 2025

La seconda stagione di Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo è adattata da Il mare dei mostri, il secondo libro della serie scritta da Rick Riordan, edita in Italia da Mondadori. Nella nuova avventura, Percy Jackson ritorna al Campo Mezzosangue un anno dopo e scopre che il suo mondo è stato completamente stravolto. La sua amicizia con Annabeth sta cambiando, e scopre di avere un ciclope come fratello. Il viaggio di Percy per rimettere le cose a posto lo porterà fuori da ogni mappa, nelle pericolose acque del Mare dei Mostri.

Only Murders in the Building (Stagione 5)

Prossimamente su Disney+

Dalla creativa fantasia un po’ folle di Steve Martin, Dan Fogelman e John Hoffman, Only Murders In The Building ripropone le avventure di tre persone molto diverse, Steve Martin, Martin Short e Selena Gomez, accomunate dall’ossessione per il true crime, che si trovano alle prese con un delitto. In questo caso una morte nell’esclusivo palazzo dell’Upper West Side di New York in cui vivono. Mentre registrano un podcast sulle indagini, scoprono i segreti del palazzo, oltre a eventi accaduti molto tempo prima. La terza stagione ha ottenuto 21 nomination agli Emmy, il numero più alto mai ottenuto per un unico titolo.

Paradise (Stagione 2)

Prossimamente su Disney+

Una tranquilla comunità abitata da persone fra le più autorevoli al del mondo è sconvolta da un omicidio, con successiva indagine. Protagonisti sono Sterling K. Brown, James Marsden, Julianne Nicholson, Sarah Shahi, Nicole Brydon Bloom, Aliyah Mastin e Percy Daggs IV. Gli executive producer sono Dan Fogelman, Sterling K. Brown, John Requa, Glenn Ficarra, John Hoberg, Jess Rosenthal e Steve Beers.

Shōgun di FX (Stagione 2)

Prossimamente su Disney+

Una prima stagione subito diventata di culto, un successo di grandi proporzioni, per le avventure di Lord Yoshii Toranaga (Hiroyuki Sanada) alle prese con i nemici del Consiglio dei Reggenti. Quando una misteriosa nave europea è stata trovata abbandonata in un villaggio vicino, il suo pilota inglese John Blackthorne (Cosmo Jarvis) ha condiviso con Toranaga segreti strategici che hanno ribaltato le sorti del conflitto in suo favore. La seconda parte di Shōgun è ambientata dieci anni dopo la prima e porta avanti la saga ispirata a fatti storici di due uomini provenienti da mondi diversi e dai destini legati.