Dion: Netflix mostra le prime foto della stagione 2

News Serie TV

I nuovi episodi della serie supereroistica in streaming su Netflix dal 1° febbraio.

In attesa del debutto il 1° febbraio, la seconda stagione dell'apprezzato drama supereroistico di Netflix Dion, adattamento dell'omonimo fumetto di Dennis Li, si mostra nelle prime foto ufficiali. Com'era inevitabile, gli oltre due anni trascorsi dall'ultima volta in tv ci riconsegnano un Dion Warren cresciuto. Ma niente panico: quando lo ritroveremo, sarà trascorso lo stesso tempo e il ragazzo avrà avuto modo di affinare i suoi poteri emergenti.

Dion 2: La trama della nuova stagione

Ambientata quindi due anni dopo la sconfitta dell'Uomo Storto, la seconda stagione di Dion vedrà il personaggio interpretato da Ja'Siah Young avere una migliore comprensione delle proprie abilità di supereroe, grazie al costante supporto della madre Nicole (Alisha Wainwright) e di Tevin (la nuova aggiunta al cast Rome Flynn), un allenatore di BIONA che ha catturato l'attenzione di sua madre. Dopo aver fatto amicizia con Brayden (Griffin Robert Faulkner), un nuovo studente e un altro ragazzo potenziato, una serie di avvenimenti allarmanti portano Dion a scoprire che il pericolo è ancora in agguato. Navigando tra colpi di scena, svolte e visite a sorpresa, Dion e Nicole devono nuovamente avere la meglio, non solo per salvare se stessi ma l'intera città di Atlanta.

Prodotta da Michael B. Jordan, anche il volto del papà di Dion, nei prossimi episodi la serie coinvolgerà pure Aubriana Davis (Genius), Tracey Bonner (Il colore delle magnolie) e Josh Ventura (P-Valley) con i ruoli di Janelle, una quindicenne pericolosa e distruttiva portata a BIONA dalla madre nella speranza di gestire i suoi "problemi comportamentali"; Simone, la madre di Janelle, molto preoccupata per il futuro di sua figlia; e David, il nuovo vice direttore delle operazioni a BIONA, il quale spera di riaccendere i rapporti con Suzanne (Ali Ahn).