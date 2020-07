Die Hart: Il trailer ufficiale della comedy d'azione con Kevin Hart

News Serie TV

Nel cast della serie anche John Travolta e Nathalie Emmanuel.

Essere una star dei film d'azione non è un gioco da ragazzi e ne sa qualcosa Kevin Hart, il protagonista della nuova comedy in arrivo sul servizio streaming statunitense Quibi. Die Hart, il cui notevole cast annovera anche John Travolta, si mostra in un divertente trailer ufficiale in attesa del debutto il 20 luglio.

La trama di Die Hart

Scritta da Tripper Clancy e Derek Kolstad ispirandosi alla sequenza di apertura del film del 2016 Kevin Hart: What Now?, Die Hart segue una versione sopra le righe dello stesso Hart realizzare il sogno di una vita quando un famoso regista gli offre il ruolo di protagonista in un importante film d'azione. C'è però un problema: prima deve allenarsi nella più grande scuola per star di film d'azione del mondo, gestita da un professore alquanto lunatico (Travolta). Spinto ai propri limiti sia da quest'ultimo che da un'ostinata studentessa rivale (Nathalie Emmanuel, Il Trono di Spade), Kevin deve farsi strada attraverso diverse sequenze d'azione esagerate ed esilaranti e affrontare le proprie paure al fine di raggiungere l'obiettivo.