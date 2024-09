Dexter: Original Sin, il primo trailer annuncia la data di debutto della nuova serie prequel

News Serie TV

La nuova serie tv sarà disponibile in streaming su Paramount+ da dicembre. Ecco quando.

Sarà un Natale rosso... sangue! Paramount+ ha annunciato che Dexter: Original Sin, atteso prequel della serie di successo del 2006 Dexter, sarà disponibile in streaming dal 13 dicembre, ogni venerdì con un nuovo episodio. La notizia è accompagnata da un nuovo teaser trailer, il primo con sequenze tratte dai 10 episodi, il quale mostra in azione un giovane Dexter Morgan e gli altri personaggi, alcuni altrettanto noti e altri completamente nuovi, come quelli interpretati da Patrick Dempsey e Sarah Michelle Gellar.

La trama e i personaggi di Dexter: Original Sin

Ambientata nella Miami del 1991, Dexter: Original Sin segue Dexter (interpretato in questa versione dall'attore di Tenebre e ossa Patrick Gibson) nel suo passaggio da studente a serial killer vendicatore. Quando i suoi impulsi sanguinari non possono più essere ignorati, Dexter deve imparare a canalizzare la sua oscurità interiore. Con la guida del padre Harry (Christian Slater), adotta un codice che lo aiuta a trovare e uccidere le persone che meritano di essere eliminate dalla società senza finire nel mirino delle forze dell'ordine. Una sfida particolare per il giovane Dexter, che inizia uno stage di medicina legale presso il Dipartimento di Polizia di Miami.

Dempsey e Gellar interpretano Aaron Spencer, il capo della Omicidi di Miami con il quale Harry ha una relazione decennale, e Tanya Martin, il nuovo capo di Dexter alla Scientifica. Il resto del cast include Molly Brown (Billions) nel ruolo di Debra Morgan, la figlia biologica di Harry e la sorella adottiva di Dexter; James Martinez (Love, Victor) e Christina Milian (Step Up: High Water) dei detective Angel Batista e María LaGuerta; Alex Shimizu (The Blacklist) dell'analista forense Vince Masuka; Reno Wilson (Good Girls) di Bobby Watt, partner e confidente di lunga data di Harry; e Brittany Allen (The Boys) e Jasper Lewis della madre biologica e adottiva del protagonista, Laura Moser e Doris Morgan. Nella versione in lingua originale, il protagonista di Dexter Michael C. Hall torna a dare voce all'iconico monologo interiore nella testa di Dexter.