Devil in the White City: Keanu Reeves protagonista della serie prodotta da Scorsese e DiCaprio, è ufficiale

Basato sul libro bestseller di Erik Larson, il drama regala a Reeves il primo ruolo da protagonista in una serie tv.

Dopo mesi di incertezza, è arrivata la conferma da parte del servizio di video in streaming Hulu: Keanu Reeves reciterà da protagonista in Devil in the White City, serie scritta da co-creatore di Castle Rock Sam Shaw basandosi sull'omonimo romanzo di Erik Larson e prodotta, tra gli altri, da Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio. La notizia del coinvolgimento dell'attore di John Wick in questo progetto televisivo circola dallo scorso gennaio ma solo adesso è diventata ufficiale.

La trama di Devil In The White City

Ambientata nella Chicago di fine Ottocento, la serie thriller racconta la storia vera di due uomini, un architetto e un serial killer, i cui destini furono legati per sempre dall'Esposizione Universale di Chicago del 1893: lo spietato assassino seriale H. H. Holmes e il brillante architetto Daniel H. Burnham, ingaggiato per progettare un edicificio chiamato semplicemente Il Castello, una vera e propria trappola mortale per chiunque vi si addentrasse. Si trattava di un palazzo costruito appositamente per sedurre, torturare e mutilare giovani donne, un "parco divertimenti dell'orrore" fatto di camere segrete, muri scorrevoli, porte blindate, scale e corridoi senza via d'uscita, botole con scivoli e persino un'enorme piscina piena di liquido corrosivo.

Il ruolo di Keanu Reeves

Keanu Reeves interpreterà uno dei due personaggi principali, ma ancora non sappiamo quale. In ogni caso, per l'attore - coinvolto anche come produttore esecutivo insieme a Scorsese, DiCaprio, Rick Yorn e Jennifer Davisson (per Appian Way), Stacey Sher, Mark Lafferty, Reeves e il regista della serie Todd Field - si tratta del primo importante ruolo da protagonista in una serie tv. In passato, infatti, ha fatto solo brevi incursioni in titoli poco conosciuti; è stato co-protagonista, per esempio, della comedy svedese Swedish Dicks ed è apparso come guest star in alcune web-serie e nel pilota della serie di FOX Action. Naturalmente è conosciuto soprattutto per i suoi lavori sul grande schermo come, tra i più recenti, The Matrix Resurrections e il quarto capitolo della saga di John Wick atteso nei cinema americani a marzo 2023.