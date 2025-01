Desperate Housewives: Marcia Cross torna nei panni di Bree Van de Kamp, ecco per quale occasione

News Serie TV

L'ex casalinga disperata Marcia Cross è tornata a Wisteria Lane, o meglio Wisteria Lille, in un video promozionale del festival francese Series Mania.

Sono passati oltre vent'anni dal debutto televisivo di Desperate Housewives, una serie diventata cult. Eppure i fan sono rimasti affezionati ai personaggi che popolavano Wisteria Lane, soprattutto alle casalinghe disperate diventate delle vere e proprie icone. Lo sa bene Marcia Cross che si è prestata simpaticamente a uno speciale cameo, nuovamente nei panni di Bree Van de Kamp, per un nuovo, esilarante video promozionale realizzato per il festival Series Mania, il festival dedicato alle serie TV che ogni anno si tiene a Lille, in Francia. Guardatelo qui sotto.

Series Mania: Il promo con Marcia Cross

A due anni di distanza dalla sua ultima apparizione al celebre evento francese, la star di Desperate Housewives si è divertita a indossare nuovamente l'iconico grembiule e il filo di perle di Bree regalando ai fan un assaggio di ciò che potrebbe essere un altro capitolo della vita del suo personaggio. Ovviamente in un contesto completamente surreale. Il video ci trasporta in un quartiere che sembra del tutto simile a Wisteria Lane – ma c'è un twist: siamo a Lille, e non tutto è come sembra. Una voce fuori campo francese introduce così la scena: "Da quando Bree Van de Kamp si è trasferita a Wisteria Lille, ha sviluppato una dipendenza segreta dalle serie TV". La Bree che ci appare è la stessa che ricordiamo: impeccabile, con un bicchiere di vino in mano e il telecomando nell’altra, ma questa volta intenta a navigare tra le sue maratone televisive. "La sua passione? Ted Lasso, naturalmente" prosegue la voce, mentre la telecamera si alza e ci mostra Laurence Herszberg, fondatrice di Series Mania, travestita da Bree, con la stessa eleganza – e un pizzico di follia – che contraddistingue il suo personaggio.

Da qui, la situazione si fa decisamente surreale: Bree incontra un "idraulico single con un passato oscuro" (interpretato dall’attore franco-israeliano Tomer Sisley) alla porta di casa e gli racconta una delle sue storie assurde per coprire una lievissima disavventura. Naturalmente, mente al suo marito Orson (interpretato da Frédéric Lavigne) dicendo che ha bisogno di sale per rimuovere una macchia di vino. "Non credo proprio. È una follia qui a Series Mania", risponde lui, con l’atteggiamento del marito che conosciamo bene. A questo punto, Herszberg, nel ruolo di Bree, decide di chiamare la sua "versione originale" – ovvero Marcia Cross – per chiedere un consiglio. “Mi trovo in una situazione molto delicata,” dice, mentre l’originale Bree, con un tono di voce che solo lei può padroneggiare, le risponde: “Una cosa che ho imparato in questi otto anni vivendo con loro è che non ci sono freni, e fare finta di essere incinta non è mai una buona idea". Si tratta, ovviamente, di un omaggio a una delle trame più memorabili di Desperate Housewives. "Buona fortuna, Bree", aggiunge, con un pizzico di sarcasmo, prima di chiudere la telefonata con il suo inconfondibile stile. Alla fine del video, mentre scorrono i titoli di coda, Marcia Cross appare ancora in abito da casalinga, grembiule compreso, mentre sorseggia il suo vino e si prepara a tornare nella sua cucina, come se niente fosse mai cambiato e non fossero passati quasi tredici anni dal finale della serie creata da Marc Cherry.

Series Mania si prepara alla prossima edizione

Nel frattempo, Series Mania sta per tornare con l'edizione 2025 che si terrà a Lille dal 21 al 28 marzo. Anche se quest'anno Marcia Cross non sarà tra gli ospiti, la nuova eddizione riserverà altre sorprese. A breve verrà annunciato il programma ufficiale e l'evento promette di portare nella città francese grandi nomi internazionali, come accaduto nel 2024 con star del calibro di Peter Mullan, Patricia Arquette e Jeremy Irons. Promo divertenti ed eccentrici per l'evento sono diventati ormai quasi una tradizione. Ricordiamo anche quello dello scorso anno con Brian Cox che è apparso nei panni del suo personaggio Logan Roy di Succession, in una parodia di Emily in Paris.