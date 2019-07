Designated Survivor cancellata di nuovo, questa vota da Netflix

News Serie TV

La serie politica con Kiefer Sutherland si ferma dopo tre stagioni.

È durata davvero poco la rinascita di Designated Survivor a Netflix. Dopo la produzione di un solo ciclo di 10 episodi, il terzo dopo i due in onda su ABC, il servizio di video in streaming ha deciso di cancellare nuovamente il thriller politico con protagonista Kiefer Sutherland.

"Siamo orgogliosi di aver offerto ai fan una terza stagione di Designated Survivor e continueremo a proporre tutte e tre le stagioni negli anni a venire", si legge nella nota diffusa da Netflix. "Siamo particolarmente grati al protagonista e produttore esecutivo Kiefer Sutherland, che ha riversato passione e dedizione nel ruolo del Presidente Kirkman, regalando una performance indimenticabile. Siamo grati inoltre allo showrunner e produttore esecutivo Neal Bear per la sua guida e la sua mano ferma, all'ideatore e produttore esecutivo David Guggenheim e ai produttori esecutivi Mark Gordon, Suzan Bymel, Simon Kinberg, Aditya Sood e Peter Noah, insieme al cast e alla troupe, per aver realizzato una stagione conclusiva avvincente e soddisfacente".

Non è chiaro se la cancellazione di Designated Survivor rientri in un piano di tagli dettato dai recenti risultati negativi del secondo trimestre, con ricavi in netto calo rispetto ai mesi precedenti e, per la prima volta nella storia del servizio, una diminuzione (seppur lieve) del numero di abbonati, in conseguenza probabilmente dell'aumento dei prezzi. È più probabile però che la serie non abbia soddisfatto le aspettative della dirigenza in termini di pubblico, che è lo stesso motivo per il quale era stata cancellata una prima volta da ABC.