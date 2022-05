Delroy Lindo e Kerry Washington saranno padre e figlia nella comedy Unprisoned

News Serie TV

Basata sulla vita del creatore Tracy McMillan, la serie arriverà su Hulu negli Stati Uniti e su Disney+ nel resto del mondo.

Onyx Collective, il collettivo nato sotto l'egida di Disney con l'obiettivo di dare voce alle minoranze meno rappresentate in tv, ha dato l'okay alla sua prima comedy. È stata ordinata una prima stagione di 8 episodi di Unprisoned, serie che vedrà protagonisti due attori molto amati del piccolo schermo, Delroy Lindo (The Good Fight) e Kerry Washington (Scandal). Basata sulla vita dello stesso creatore Tracy McMillan e prodotta da ABC Signature, la comedy arriverà negli Stati Uniti su Hulu, mentre nel resto del mondo sarà distribuita da Disney+ (Star+ in America Latina).

La trama di Unprisoned

Unprisoned racconta la storia di una psicologa disordinata ma perfezionista e madre single (Washington) la cui vita viene sconvolta quando suo padre (Lindo) esce di prigione e si trasferisce con lei e con suo figlio adolescente. "Questa non è solo la mia storia", ha detto McMillan. "È la storia di milioni di persone che affrontano gli effetti dell'esperienza in carcere sulle loro famiglie, sui loro cuori, menti e corpi. Come autori, volevamo rappresentare questi personaggi imperfetti ma super adorabili con l'empatia, l'umorismo e l'anima che meritano".

L'impegno di Kerry Washington

Per Kerry Washington si tratta della seconda collaborazione con Onyx dopo Reasonable Doubt, legal drama che produce tramite la sua casa di produzione Simpson Street. "Dal momento in cui Tracy McMillan ha portato questo progetto a Simpson Street, sapevamo che aveva il potenziale per essere provocatorio, rivoluzionario e puntuale", ha detto Washington. “Adoro questa serie. Amo questi personaggi e le storie che ispirano. E sono estremamente entusiasta di lavorare, ancora una volta, sia con il collettivo Onyx che con ABC Signature, e sono onorato di collaborare con questo talentuoso gruppo di partner creativi”.