Delphi: La serie spin-off di Creed, prodotta da Michael B. Jordan, ordinata a Prime Video

Michael B. Jordan torna alla Delphi Boxing Academy con una serie tv per Prime Video spin-off del franchise Creed.

Un altro celebre franchise cinematografico si espanderà con un adattamento televisivo. Agli Upfront di New York, Prime Video ha annunciato l'ordine di Delphi, spin-off di Creed ambientato nell'omonima palestra di boxe di Los Angeles, con il protagonista dei film Michael B. Jordan a bordo come produttore esecutivo.

Delphi: I primi dettagli della serie tv spin-off di Creed

Scritta dal co-ideatore di Máquina: Il pugile Marco Ramirez, in passato anche dietro le quinte di Sons of Anarchy e The Defenders, Delphi si concentrerà sui giovani pugili della Delphi Boxing Academy, la palestra al centro di Creed - Nato per combattere e dei suoi due sequel, la stessa in cui si è allenato il leggendario Rocky Balboa, fondata da Tony 'Duke' Evers. Qui è dove il grande Apollo Creed si è allenato per molti anni. Ora gestita dal figlio di Evers, Tony 'Little Duke' Evers, la palestra è la casa del figlio di Apollo, Adonis Johnson Creed, il personaggio interpretato da Jordan.

"La serie ci riporterà dove tutto ha avuto inizio", ha detto Jordan all'evento. "Quello che adoro di questa storia è che rimane fedele a ciò che caratterizza il franchise di Rocky e Creed: duro lavoro, determinazione, lottare per qualcosa di più grande. Parla di famiglia, quella in cui si nasce e quella che ci si crea. Stiamo costruendo qualcosa di speciale e sono entusiasta di presentarvi i nuovi pugili che entreranno a far parte della Delphi. Come sempre, in Creed diciamo: un passo alla volta, un pugno alla volta, una ripresa alla volta".