Deadloch: il trailer originale della serie crime-comedy australiana in arrivo su Prime Video

Sta per arrivare in streaming sulla piattaforma una serie che, finalmente, pare non somigliare (o somigliare con molta ironia) a nessun'altra. Ecco il trailer originale di Deadloch e di cosa parla la serie.

Diciamoci la verità: di nuove serie ne escono praticamente a decine ogni mese, ma diventa sempre più raro imbattersi in prodotti che abbiano una personalità chiara e ben definita, e che non somiglino tantissimo a qualcosa di già visto in precedenza. Deadloch, serie australiana che debutterà in streaming il 2 giugno su Prime Video, forse può somigliare a qualcosa di altro, ma lo fa con dichiarata ironia, e comunque, a giudicare dalle immagini del trailer ufficiale che vi mostriamo qui di seguito, nella sua versione originale (in italiano ancora non c'è), sembra davvvero avere un suo carattere ben preciso, che incuriosisce e suscita simpatia.

Composta da otto episodi, Deadloch è una serie che nasce dalle menti di due attrici e autrici comiche molto note in Australia, Kate McCartney e Kate McLennan, e non sorprende quindi che viri in commedia - commedia surreale e stralunata - una trama che di base è tipicamente poliziesca, e che magari può ricordare (in maniera chiaramente voluta) un'altra popolare serie australiana, la Top of the Lake di Jane Campion con protagonista Elizabeth Moss.

Ecco qui di seguito il trailer ufficiale e la trama di Deadloch, che scommettiamo incuriosiranno e invoglieranno voi come hanno fatto con noi.





La cittadina della Tasmania Deadloch, un tempo un borgo marinaro molto tranquillo, è sconvolta quando un uomo del posto viene trovato senza vita sulla spiaggia. Due detective donne vengono messe insieme per risolvere il caso: Dulcie Collins (Kate Box), un'esigente maresciallo locale, e Eddie Redcliffe (Madeleine Sami), una ruvida investigatrice senior originaria di Darwin, insieme a Abby (Nina Oyama), una smaniosa agente junior. Mentre la città si prepara a lanciare l'evento annuale di arte, cibo e cultura - il Winter Feastival - il trio deve mettere da parte le proprie differenze e lavorare insieme per trovare l'assassino.

Deadloch riscrive in chiave comedy il genere crime e mette in discussione il rapporto dell'Australia con la verità, il genere e l'etnia, tenendo sulle spine in ogni momento. Deadloch è una commedia poliziesca in otto puntate creata dal popolare duo comico australiano di Kate McCartney e Kate McLennan.