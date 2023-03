Dead Ringers: Rachel Weisz nel teaser trailer della serie remake del film di David Cronenberg

News Serie TV

Debutterà in streaming su Prime Video il 21 aprile questa serie che vede l'attrice americana nel ruolo che fu di Jeremy Irons nel cult movie del 1988 Inseparabili. Ecco il primo teaser trailer di Dead Ringers

Mentre abbiamo celebrato da poco il quarantesimo anniversario di Videodrome, e bocciato invece il nuovo film del rampollo Brandon, sta per arrivare in streaming su Prime Video, il 21 aprile, una serie basata su un altro capolavoro di David Cronenberg, quell'Inseparabili che nel 1988, trentacinque anni fa, sconvolse il mondo e vide Jeremy Irons protagonista.

Il film raccontava la storia da incubo di due gemelli ginecologi che condividevano tutto, mentre nella serie i gemelli Mantle sono diventati le gemelle Mantle, Elliot e Beverly: anche loro intente a condividere droghe e amanti, e con un desiderio sfacciato di fare tutto il necessario - anche spingersi oltre i confini dell’etica medica - nel tentativo di sfidare pratiche antiquate e portare in primo piano l’assistenza sanitaria alle donne.

Questo che segue è il primissimo teaser trailer originale di Dead Ringers, che vede Rachel Weisz nel doppio ruolo principale:





Nel cast della serie, creata e scritta dalla sceneggiatrice candidata agli Emmy Alice Birch (Normal People, Succession) e composta da sei episodi,ci sono anche Britne Oldford (The Umbrella Academy, American Horror Story: Asylum) nel ruolo di Genevieve, Poppy Liu (Hacks, Better Call Saul) nel ruolo di Greta, Michael Chernus (Scissione, Orange is the New Black) nel ruolo di Tom, Jennifer Ehle (Zero Dark Thirty, Saint Maud) nel ruolo di Rebecca ed Emily Meade (The Deuce: La via del porno, The Leftovers) nel ruolo di Susan.

Sean Durkin ha diretto i primi due episodi e ha co-diretto l’ultimo, mentre gli altri sono stati diretti da Karyn Kusama (Jennifer’s Body), Karena Evans (P-Valley, Snowfall) e Lauren Wolkstein (A Friend of the Family, Y: L’ultimo uomo).