DC's Legends of Tomorrow: Un attore ha appena lasciato il cast della serie tv

Colpo di scena, la scorsa notte, nel finale della stagione 7 di DC's Legends of Tomorrow. Un anno dopo l'uscita di scena di Dominic Purcell e del suo Mick Rory/Heat Wave, la serie supereroistica di The CW ha detto addio a un altro suo volto storico: Nick Zano, interprete dal 2016 di Nate Heywood/Steel.

DC's Legends of Tomorrow 7: Cos'è successo nel finale

Nel finale della settima stagione, Nate ha attraversato il campo di battaglia della Prima guerra mondiale per salvare Alun, l'amore del suo amico Gwyn (il nuovo personaggio interpretato da Matt Ryan). Sebbene il suo intervento abbia avuto successo, il gas mostarda ha eroso la sua corazza d'acciaio, lasciandolo senza il suo superpotere. Tornato "normale", Nate ha poi salutato le Leggende e si è ritirato nel Totem del Vento per vivere la sua vita con la fidanzata Zari 1.0. "Ci sembrava fosse giunto il momento. Un momento naturale per dire addio a questo personaggio", ha spiegato il co-showrunner Keto Shimizu a TVLine. "Ci sentiamo molto fortunati ad avere avuto questo meraviglioso arco di sei anni per sviluppare questo personaggio e lavorare con un uomo così talentoso".

E parlando delle circostanze dell'uscita di scena di Nate, Shimizu ha aggiunto: "Ha iniziato lo show ottenendo il superpotere. Sembrava giusto che lo salutasse mentre diceva addio alla squadra... Per noi, il senso era che probabilmente non avrebbe mai sentito che il suo lavoro fosse finito fino a quando avesse avuto quella capacità, perché si sentiva sempre come 'Sto sprecando questo potere stando qui e non andando là fuori e usandolo attivamente?'. Volevamo che andasse là fuori e desse il 100%, letteralmente. E in questo caso, fa questo e altro, perché andando nel gas mostarda e salvando Alun diventa di nuovo un normale essere mortale. Ma ora sa di aver fatto tutto quello che era in suo potere per compiere questo atto di eroismo". Inoltre, Nate ha "spezzato la maledizione dei suoi antenati, per la quale doveva morire sul campo, sulla Luna, ucciso da un demone, tutti questi modi in cui gli Heywood sono morti in passato. Ora può finalmente dire 'Wow, sono ancora vivo. Indovina un po'? Continuerò a vivere', e per lui questo significa stare con Zari e vivere una vita davvero bella".