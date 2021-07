Day of the Dead: Il primo trailer dello zombie drama di Syfy

News Serie TV

La serie si basa sul celebre film di George A. Romero Il giorno degli zombi.

Mentre The Walking Dead volge al termine, su Syfy si assiste all'alba di una nuova storia di zombie con la serie tv horror Day of the Dead, della quale la rete americana ha diffuso il primo trailer al Comic-Con di San Diego, annunciandone anche l'arrivo in tv a ottobre, chiaramente in tempo per Halloween.

La trama e il cast di Day of the Dead

Basata sul classico di George A. Romero Il giorno degli zombi, adattato da Jed Elinoff e Scott Thomas (A casa di Raven), Day of the Dead segue sei sconosciuti cercare di sopravvivere durante le prime 24 ore dopo un'invasione di non-morti. L'ode ai famosi mangiatori di carne umana di Romero serve a ricordare che a volte tutto ciò che serve per unire le persone è un'orda di famelici zombie che vogliono farle a pezzi.

Nella serie recitano Keenan Tracey (Bates Motel), Daniel Doheny (Alex Strangelove), Natalie Malaika (Streghe), Kristy Dinsmore (Vikings) e l'esordiente Morgan Holmstrom. Tracey interpreta Cam, un liceale figlio di un detective della polizia locale che trascorre il suo tempo libero facendo dei lavoretti nella speranza di lasciare la cittadina della Pennsylvania nella quale è cresciuto; Doheny di Luke, il figlio del sindaco della città; Malaika di Lauren, una giovane che lavora come assistente all'obitorio locale; Dinsmore di Amy, una life coach nonché figlia del medico della città; e Holmstrom di Sarah, ex agente delle forze speciali che ora lavora in una squadra che si occupa di fratturazione idraulica fuori città e che scopre un cadavere misterioso.