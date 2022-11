Dawson's Creek: La figlia di James Van Der Beek ha scoperto questo famoso meme e lo usa contro di lui

News Serie TV

Vi ricordate la 'crying face' di Dawson mollato sul molo da Joey? Un fenomeno web di cui ora sono venuti a conoscenza persino i figli di James Van Der Beek: ecco cosa ha raccontato l'attore.

Non poteva che andare così. James Van Der Beek, che ricorderete sicuramente nei panni del protagonista di Dawson's Creek Dawson Leery, ha raccontato a People di essersi arreso al fatto che ormai persino i suoi figli si sono imbattuti nel famoso meme diventato virale che lo vede come protagonista. E lo usano persino per prenderlo in giro.

Dawson's Creek: La storia del meme della 'crying face'

La storia del meme è nota ai più, o almeno lo è per i fan del teen drama andato in onda tra la fine degli anni '90 e gli inizi del 2000. Si tratta di uno screenshot tratto da una scena della terza stagione di Dawson's Creek in cui Dawson piange a dirotto, dopo aver rinunciato a Joey (Katie Holmes) gettatasi poco dopo tra le braccia del migliore amico di lui Pacey (Joshua Jackson). La faccia disperata di Dawson piangente sul molo, detta anche crying face, è diventata virale negli anni, probabilmente perché un po' troppo caricaturale. Eppure non tutti gli ex collegi di Van Der Beek erano a conoscenza dell'esistenza di questo meme. Quando nel 2018 il cast si è riunito per una reunion celebrativa per i 20 anni della serie, Michelle Williams e Katie Holmes hanno detto di non saperne niente. "Sento che tutti in questo show hanno pianto più di me e alla fine sono stato io a rimanere intrappolato!" aveva detto l'attore riferendosi al meme in quell'occasione. Joshua Jackson lo aveva corretto: "Non è quante volte hai pianto. È per come hai pianto".

I figli di James Van Der Beek hanno scoperto il meme e lo usano contro il padre

James Van Der Beek ha raccontato che è stata la sua primogenita Olivia, che ha 12 anni, a scoprire il meme sul web. "Per un po' di apprendimento online, facciamo usare l'iPad ai bambini e loro hanno scoperto immediatamente i meme", ha spiegato l'attore che ha detto di aver mandato loro un meme di se stesso che ballava. "Ma lei mi ha risposto immediatamente mandandomi quello della crying face. Ho pensato che fosse una risposta aggressiva", ha aggiunto.

Van Der Beek, che è padre di sei bambini, ha spiegato che cerca di essere "davvero onesto" con loro sulle sue esperienze professionali. "Questa è stata una cosa interessante da esplorare, ma penso che loro lo capiscano solo in un certo senso". Tuttavia, l'attore ormai si è arreso e apprezza il meme tanto quanto fanno Internet e sua figlia. "Lo adoro. È la cosa che preferisco dell'intera serie", ha scherzato. "È divertente aver lavorato per sei anni in uno show... e poi tutto si riduce a tre secondi. È così che va Internet", ha concluso.