Dawson's Creek: Dawson e Joey dovevano finire insieme, ma Katie Holmes si è opposta

L'ideatore della serie di culto aveva scritto un finale diverso, al quale l'attrice si è opposta.

La star di Dawson's Creek Katie Holmes ha lottato affinché la sua Joey Potter finisse con l'uomo giusto. Stando a quanto emerge dal libro appena pubblicato Freaks, Gleeks, and Dawson's Creek: How 7 Teen Shows Transformed Television, scritto da Thea Glassman, il teen drama di culto, in onda per sei stagioni tra il 1998 e il 2003, non doveva concludersi nel modo in cui ha fatto. Nella lunga diatriba tra l'introverso e sognatore Dawson Leery e l'esuberante e impulsivo Pacey Witter, Joey avrebbe dovuto scegliere il primo, ma Holmes si è spesa affinché il vero amore del suo personaggio risultasse - come lei riteneva giusto fosse - l'altro.

Dawson's Creek: Katie Holmes ha voluto che l'anima gemella di Joey fosse Pacey

Per far valere il suo pensiero, Katie Holmes si è opposta nientepopodimeno che a Kevin Williamson, l'ideatore di Dawson's Creek. Quest'ultimo aveva lasciato la guida della serie dopo la seconda stagione, ma era tornato alcuni anni dopo per occuparsi del finale. E aveva le idee chiare su come la storia del triangolo amoroso si sarebbe dovuta concludere. "Ero un irriducibile Dawson-Joey. Sarebbero sempre stati Dawson e Joey", aveva detto lo sceneggiatore e produttore esecutivo in una vecchia intervista per Entertainment Weekly. "Non mi interessava quanto le cose erano diventate romantiche tra Joey e Pacey. Sarebbero stati Dawson e Joey, sempre. Finché non ho iniziato a scriverlo [il finale]. E poi, anche in quel caso, l'ho scritto con Dawson e Joey".

Ma Holmes non era entusiasta dell'idea di concludere la serie con il suo personaggio e l'amico ed ex fidanzato Dawson come una coppia romantica. "Katie andò fuori di testa. 'Non voglio che finisca con Dawson', disse. Perciò fu ripensato e riscritto", rivela lo showrunner e produttore esecutivo Tom Kapinos nel libro della Glassman. Il produttore esecutivo Paul Stupin condivide un ricordo simile, osservando che Williamson ha scritto la prima ora del doppio finale in un modo che, "se ci fai caso, ti porta a pensare che Dawson [è quello giusto], e poi credo che Katie, in un certo senso, pensò e volle che fosse Pacey".

L'appoggio di Joshua Jackson

Holmes, ricorda EW, non è stata l'unico membro del cast ad aver sostenuto il ricongiungimento di quella che, di fatto, era la coppia preferita dalla maggioranza dei fan di Dawson's Creek. Lo scorso anno, l'interprete del personaggio, Joshua Jackson, raccontò di essere intervenuto per conto di Pacey e Joey quando era diventato chiaro che lei sarebbe finita con Dawson. "Dissi tipo: 'Diavolo, no! No. No. No. Non funzionerà secondo me", rivelò l'attore. "'Ascolta, ho capito. Questa è l'idea che avevi in mente, ma ti chiederò soltanto di guardare la storia del nastro, è questo il finale più interessante per questi personaggi". Le loro osservazioni alla fine furono ascoltate e negli ultimi momenti dello show si vedono Joey e Pacey di nuovo insieme mentre vivono a New York, mentre Dawson è a Los Angeles in procinto di incontrare il suo idolo, Steven Spielberg. Williamson ha poi riconosciuto che, dopo aver scritto quel nuovo finale, pensò: "Gente, mi sembra la scelta migliore".