David Oyelowo è l'eroe del Selvaggio West Bass Reeves nel teaser trailer di Lawmen

News Serie TV

La serie antologica di Paramount+ porta la firma dell'ideatore di Yellowstone Taylor Sheridan.

Paramount+ ha diffuso il primo teaser trailer di Lawmen, la nuova serie antologica del super prolifico Taylor Sheridan (sue sono anche Yellowstone, Mayor of Kingstown, Tulsa King, 1923 e Operazione Speciale: Lioness) la cui prima stagione esplora la figura leggendaria del pistolero statunitense Bass Reeves, primo agente dei Marshal nero a ovest del fiume Mississippi, con il nominato a due Emmy David Oyelowo (Silo, Selma: La strada per la libertà) suo interprete.

La trama di Lawmen: Bass Reeves

In streaming quest'autunno, Lawmen: Bass Reeves ripercorre in 8 episodi la storia di questo ex schiavo realmente esistito diventato uno dei grandi eroi di frontiera americani. Lavorando nell'era post-Ricostruzione come ufficiale di pace federale nel territorio indiano, Bass Reeves ha catturato oltre 3,000 dei criminali più pericolosi senza mai rimanere ferito.

Accanto a Oyelowo recitano Dennis Quaid (Fortitude) nei panni di Sherrill Lynn, l'agente federale che recluta Reeves, Lauren E. Banks (City on a Hill) della moglie di quest'ultimo, Jennie, e Donald Sutherland (The Undoing) di Isaac Parker, un imponente giudice del tribunale di Fort Smith con trascorsi complicati. A loro si aggiungono Demi Singleton (Godfather of Harlem), Forrest Goodluck (The Republic of Sarah), Barry Pepper (Il miglio verde), Shea Whigham (Perry Mason) e Garrett Hedlund (Tulsa King), tra i tanti altri.

Prima di Lawmen, David Oyelowo non conosceva Bass Reeves

Nonostante sia un fan dei western, in un'intervista con Vanity Fair rilasciata prima dello sciopero degli attori della SAG-AFTRA, David Oyelowo ha confessato che inizialmente non aveva familiarità con la storia di Bass Reeves. "Non avevo idea di chi fosse", ha detto. "Con una ricerca molto specifica su Google, non potevo credere di non sapere chi fosse - e che una miriade di serie tv e film non erano già stati realizzati su di lui, considerando la natura leggendaria di quello che ha fatto. Quello è stato l'inizio dell'ossessione di cercare di realizzarla".