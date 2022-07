David Harbour e Pedro Pascal insieme in una miniserie crime di HBO

News Serie TV

My Dentist's Murder Trial racconterà la storia vera del dentista accusato di omicidio Gilberto Nunez.

Due degli attori più in vista del momento, la star di Stranger Things David Harbour e il protagonista di The Mandalorian Pedro Pascal reciteranno insieme in My Dentist's Murder Trial, prossima miniserie crime della rete via cavo americana HBO, la stessa di Omicidio a Easttown e The Undoing.

La storia vera di My Dentist's Murder Trial

Scritta da Steve Conrad (Patriot), anche regista del primo episodio, My Dentist's Murder Trial racconta una storia realmente accaduta basandosi su un articolo di James Lasdun - My Dentist's Murder Trial: Adultery, False Identities, and a Lethal Sedation - pubblicato dal New Yorker nel 2017. Siamo nel 2015 e il Dott. Gilberto Nunez, un dentista dello Stato di New York, viene incriminato per aver ucciso l'amico Thomas Kolman facendogli ingerire una sostanza letale. Accusato anche di essersi finto un agente della CIA, Nunez, che aveva avuto una relazione con la moglie di Kolman, è stato processato nel 2018 e incarcerato dopo essere stato dichiarato colpevole non di omicidio ma di frode.

Pascal, che HBO ha scelto anche come protagonista dell'adattamento di The Last Of Us e in passato ha recitato ne Il Trono di Spade, interpreterà il Dott. Nunez. Per il momento, non è chiaro invece se Harbour vestirà i panni della vittima o di Lasdun, che per lungo tempo è stato un cliente del dottore insieme con la sua famiglia. Il vero Lasdun sarà uno dei produttori esecutivi della miniserie, con i due attori, Conrad, Todd Black, Jason Blumenthal, Steve Tisch, Bruce Terris e Molly Allen.