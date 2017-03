David Boreanaz sostituisce Jim Caviezel nella serie tv di CBS sui Navy SEAL

Sfuma per ora la possibilità di rivedere Jim Caviezel su CBS dopo i fasti di Person of Interest. In seguito al passo indietro dell'attore a causa di divergenze creative, il suo ruolo di protagonista nel pilota del drama senza titolo di Ben Cavell è stato affidato a David Boreanaz, reduce dalla lunga esperienza di Bones.

La potenziale serie segue le vite di un gruppo di Navy SEAL - uomini che uniscono le forze, pianificano e affrontano le missioni più rischiose e pericolose in nome degli Stati Uniti. Boreanaz interpreterà Jason, il leader rispettato della squadra d'assalto, il quale ha affrontato più di una dozzina di dispiegamenti nel corso della sua carriera militare.

Negli Stati Uniti, martedì 28 marzo il sipario calerà su Bones dopo dodici stagioni. In questo nuovo progetto, Boreanaz affiancherà gli altri membri del cast Neil Brown Jr. (Dirk Gently: Agenzia di investigazione olistica), Max Thieriot (Bates Motel), A.J. Buckley (CSI: NY) e Toni Trucks (NCIS: New Orleans). Un ruolo è stato affidato nelle ultime ore anche alla star di Mad Men Jessica Paré. Interpreterà Mandy, una brillante analista della CIA.