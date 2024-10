Daryl Dixon ha ricreato una celebre scena di The Walking Dead nel primo episodio della stagione 2

News Serie TV

Lo spin-off sequel è tornato in onda negli Stati Uniti con i nuovi episodi della stagione 2. Ecco cos'è successo nel primo.

Domenica scorsa, The Walking Dead: Daryl Dixon è tornata sui teleschermi americani con la seconda stagione, sorprendendo non poco i fan del celebre franchise post-apocalittico con una scena inaspettata. Chiaramente, essendo la serie inedita in Italia (ancora per poco, tutti i sequel arriveranno finalmente su Sky e NOW!), le anticipazioni che seguono potrebbero rovinarvi il divertimento. Se questo non vi fa paura, l'episodio d'apertura, che ha visto Melissa McBride riprendere a tempo pieno il ruolo di Carol Peletier, ha mostrato un flashback durante il quale è stato ricreato uno dei momenti più sconvolgenti della serie originale, The Walking Dead.

The Walking Dead: Daryl Dixon, cos'è successo nel primo episodio della stagione 2?

Nell'episodio che ha inaugurato la seconda stagione di The Walking Dead: Daryl Dixon, c'è stato un momento in cui Carol ha avuto un terribile déjà vu quando ha visto un uomo di nome Ash (Manish Dayal) - qualcuno che le avrebbe permesso di raggiungere la Francia, dove si trova in questo momento l'amico Daryl (Norman Reedus) - aprire le porte di un fienile. La mente di Carol è tornata alla seconda stagione di The Walking Dead, quando le porte del fienile nella fattoria di Hershel furono finalmente aperte e ne uscì sua figlia, Sophia, trasformata in uno zombie. L'immagine della disperazione di Carol, crollata a terra e confortata da Daryl, viene ricordata come una delle più scioccanti e strazianti del franchise.

Invece di riproporre quella stessa scena, il team dietro The Walking Dead: Daryl Dixon ha deciso di ricrearla per mostrare una Carol dei giorni nostri sbirciare nel fienile mentre la figlia non-morta - ora interpretata da un'attrice diversa - esce alla luce barcollando. "Quello che mi ha sorpreso è stata la rapidità con cui si è arrivati proprio lì", ha raccontato McBride a Entertainment Weekly. "È stato un po' disorientante passare dalla notte al presente al giorno del flashback. Dover portare l'emozione attraverso ognuno di essi è stato un po' impegnativo. Ma mi è piaciuto molto interpretare quella scena".

Sebbene McBride avesse ben chiare le motivazioni di Carol nel nuovo spin-off, ovvero esaminare il suo senso di colpa come sopravvissuta, anche lei è rimasta sorpresa quando ha saputo per la prima volta che sarebbe stata rifatta la scena del fienile. "Sono rimasta sorpresa quando l'ho letto nella sceneggiatura", ha detto. "Ho pensato: 'Lo faremo davvero. Faremo un flashback e ricreeremo tutto?'". Ad aiutarla è stato il fatto che la scena fosse diretta da Greg Nicotero, una delle poche persone che erano presenti alle riprese della scena originale. "È stato davvero pazzesco ricrearla", ha detto quest'ultimo. "Avevo così tanti ricordi, del tipo 'Oh, ci serve del fieno qui, e ci serve un corpo lì. Ricordo di aver messo del sangue lì. E poi c'era uno zombie morto qui'. E quindi è stato davvero strano stare lì a guardare il lato del fienile. Mi ha riportato indietro come mi sentivo quando l'abbiamo girata. È un momento molto potente". McBride ha aggiunto: "Andare sul set e vedere come avevano ricreato il tutto è stato in un certo senso stranamente magico. Greg, lo scenografo e tutti hanno fatto un lavoro incredibile per ricrearlo. E la bambina che interpreta Sophia le somiglia così tanto".

Nicotero ha rivelato poi che l'ultima inquadratura di Sophia che tocca il braccio di Carol non era originariamente nella sceneggiatura ed è stata improvvisata il giorno delle riprese. "A un certo punto, abbiamo fatto una delle riprese e mentre la ragazza si avvicinava sempre di più, mi sono detto: la cosa davvero interessante è che, nella nostra nuova versione, Rick non è lì per avvicinarsi e premere il grilletto. Perciò, cosa succede se Rick non c'è? Sophia continua ad avanzare. E cosa vuole davvero Carol? Vuole poter toccare di nuovo sua figlia. Vuole poter interagire con lei. Quindi abbiamo fatto una versione in cui Sophia tocca il braccio di Carol, e lei abbassa lo sguardo come se fosse quasi tutto ciò di cui ha veramente bisogno. E poi viene drammaticamente tirata fuori da quell'allucinazione".