Dark: Tristi perché è finita? Neppure i creatori riescono a dire addio alla serie

Jantje Friese e Baran bo Odar hanno parlato della difficoltà di chiudere la serie Netflix: "È stata come la fine di una storia d'amore".

Se avvertite un certo senso di vuoto dopo aver finito di vedere Dark, sappiate che non siete i soli. A condividere questa sensazione con i fan ci sono addirittura i creatori della serie sci-fi di Netflix che, in sole tre stagioni, ha saputo costruire una storia meravigliosamente intricata dando prova di come una serie possa spiazzare e, allo stesso tempo, appassionare gli spettatori. Ebbene, dopo il debutto della terza stagione, lo scorso 27 giugno, anche Jantje Friese e Baran bo Odar hanno dovuto fare i conti con quella che, anche per loro, è stata la fine di un'avventura. Difficile, secondo gli autori, non cedere alla tentazione di voler continuare a raccontare la storia invece di chiuderla incastrando perfettamente tutto. Ecco come Friese e Odar ci sono riusciti e con quali sentimenti hanno salutato definitivamente Martha, Jonas e tutti gli altri.

Dark 3: Ecco come tutti i pezzi del puzzle si sono incastrati

Intervistati da Indiewire, i creatori di Dark hanno parlato di come siano riusciti a chiudere il cerchio alla fine della terza stagione. "Le persone credono che sia facile costruire un'ultima stagione se sai bene dove stai andando a parare. Ma credo sia vero il contrario: se non sai verso che direzione stai andando, puoi scrivere qualsiasi cosa. Ma se sai dove vuoi andare a finire, è ancora più difficile stabilire la struttura degli episodi per arrivarci", ha spiegato Friese. Tutti i nodi, alla fine, vengono al pettine nel settimo episodio del capitolo conclusivo, episodio che gli autori hanno definito "un ponte" perché ricompone il puzzle incastrando vari elementi. "Abbiamo considerato tutti i personaggi e cercato di capire cosa fosse davvero importante per ciascuno di loro, cosa dovessimo raccontare. Questo presupposto è stato un punto di svolta nello sviluppo dell'ultima stagione", ha aggiunto Friese.

Dark: Il difficile addio dei creatori

Una delle cose più ardue per uno sceneggiatore è capire quando sia giusto arrivare alla fine di una storia, soprattutto per una serie come Dark che, potenzialmente, avrebbe potuto reinventarsi. Come riuscire a dire addio degnamente a tutti i personaggi? Gli autori, che pure ammettono di aver lasciato alcuni punti in sospeso, hanno dovuto compiere delle scelte. "C'erano scelte difficili da fare, soprattutto in sala di montaggio. Dovevamo tagliare alcune scene e allora si siamo concentrati sulle cose che, secondo noi, aggiungevano davvero qualcosa al mistero generale", ha detto Friese confermando ciò che gli spettatori hanno intuito: non tutto è stato spiegato in modo chiaro. "Abbiamo deciso che alcune cose gli spettatori dovevano capirle da soli. Non c'era bisogno di mostrarle sullo schermo".

I cimeli di Dark recuperati dai creatori

Proprio come gli spettatori, anche Jantje Friese e Baran bo Odar si sentivano nostalgici terminate le riprese di Dark. Hanno confessato, allora, di aver conservato alcuni oggetti del set: l'iconico impermeabile giallo indossato da Jonas, la medaglietta di San Cristoforo e la riproduzione del dipinto di Rubens, "La caduta dei dannati", che si trova nella sala Sic Mundus di Adam. Dal momento che la grotta di Winden non esiste davvero (era stata costruita appositamente per la serie), Odar ha pensato bene di fare numerose foto prima che il set venisse smantellato. "Sono tornato tre giorni dopo la fine delle riprese perché non mi sentivo bene, a dire il vero. Sono uscito con la mia fotocamera e ho scattato foto di quei luoghi come farebbe un fan. È stata una sensazione davvero imbarazzante quel giorno", ha confessato Odar. "Eri davvero innamorato dopo aver finito le riprese. Penso che tu abbia davvero avuto problemi a lasciar andare la serie", gli ha fatto eco Friese. "Sì. Ma adesso sto bene. È finita", ha ribattuto Odar che ha paragonato l'addio a Dark alla fine di una lunga storia d'amore.

