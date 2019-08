Dark Crystal: la Resistenza, ecco il trailer ufficiale della Serie Netflix in arrivo il 30 agosto

News Serie TV

La serie diretta da Louis Letterier è il prequel del film del 1982 di Jim Henson Dark Crystal

Prequel di Dark Crystal, il rivoluzionario film del 1982 di Jim Henson, The Dark Crystal: la Resistenza racconta una nuova, epica avventura, ambientata molti anni prima degli eventi del film e realizzata usando i classici burattini con effetti visivi all'avanguardia.

Il mondo di Thra sta morendo. Il Cristallo della Verità risiede nel cuore del pianeta e rappresenta un’incredibile fonte di potere. Il cristallo è però danneggiato, corrotto dai malvagi Skeksis, e la sua malattia si diffonde su tutta la terra. Quando tre Gelfling scoprono la verità inizia una battaglia epica per salvare il pianeta.

Diretta da Louis Letterier, già regista di The Transporter, L'incredibile Hulk e Now You See me, The Dark Crystal: la Resistenza sarà disponibile in streaming su Netflix dal 30 agosto prossimo. Questo qui sotto è il trailer ufficiale appena arrivato online: