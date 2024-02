Daredevil: Born Again, la reunion di Matt Murdock, Karen Page e Foggy Nelson è realtà nelle nuove foto dal set

News Serie TV

Foggy Nelson e Karen Page incroceranno nuovamente la strada di Matt Murdock in Daredevil: Born Again; gli attori hanno condiviso nuovamente il set, concedendosi una reunion documentata da video e fotografie.

Nonostante i Marvel Studios stiano tentando di arginare la fuga di notizie dal set, Daredevil: Born Again è diventata un fenomeno virale sui social e ogni foto trapelata genera curiosità ed emozione tra i fan. Una delle ultimissime anticipazioni riguarda la reunion tanto attesa del trio originale composto da Matt Murdock, Karen e Foggy, che hanno guidato la Serie TV del 2015. Per la nuova serie del Marvel Cinematic Universe, Deborah Ann Woll ed Elden Henson hanno condiviso ancora una volta la scena con Charlie Cox e quella reunion è diventata virale.

Daredevil: Born Again, la reunion tra Matt, Karen e Foggy è ufficiale

Quando Matt Murdock tornerà sui piccoli schermi, dovrà affrontare una minaccia ben nota: Kingpin intende candidarsi a sindaco di New York dopo quanto accaduto in Echo e toccherà al Diavolo di Hell's Kitchen ostacolare la sua ascesa politica. Per farlo avrà sicuramente bisogno di aiuto, motivo per cui non dovremmo stupirci più di tanto del ritorno di personaggi amati dal pubblico come Karen Page e Foggy Nelson, che entreranno così ufficialmente nell'MCU. Nel 2022, Deborah Ann Woll aveva rivelato al podcast Inside of You di non essere stata contattata per il revival di Daredevil, ma da allora il progetto ha subito numerose modifiche e la posizione dell'attrice è chiaramente mutata, come testimoniano gli scatti. Deborah Ann Woll avrebbe persino festeggiato il suo compleanno sul set insieme ai colleghi della serie tv, documentando il tutto tramite i social.

E, considerato che le riprese di Daredevil: Born Again continuano a New York, altre immagini trapelate dal set confermano anche il ritorno di un antagonista, Bullseye, interpretato ancora una volta da Wilson Bethel, così come mostrano nel dettaglio anche il nuovo costume di scena del Diavolo di Hell's Kitchen. Matt Murdock sfoggerà un costume più in linea con i fumetti Marvel, puntando a un rosso brillante per il suo ritorno sullo schermo dopo la breve parentesi in She-Hulk: Attorney at Law. In merito a quello che dovremo aspettarci dalla serie Marvel, Vincent D'Onofrio in una precedente intervista con Entertainment Weekly ha garantito che lo show si adeguerà al tono già adottato da Echo, proponendo un approccio oscuro, ma non cruento. Le riprese intanto proseguono, ma ad oggi gli Studios non hanno ancora confermato una data d'uscita ufficiale di Daredevil: Born Again. Per combattere l'attesa, godiamoci il costume in anteprima: