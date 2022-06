Daniel Ricciardo lavora a una serie tv sulla Formula 1 con Disney

News Serie TV

Il progetto in sviluppo a Hulu, con il pilota della McLaren coinvolto come produttore esecutivo.

Lo sport più adrenalinico del mondo avrà la sua serie tv, e questa volta non si tratterà di un documentario. Secondo The Hollywood Reporter, il pilota della McLaren Daniel Ricciardo sta collaborando con Hulu, il servizio streaming di The Walt Disney Company, allo sviluppo di uno sceneggiato con episodi da mezz'ora ambientato nel mondo della Formula 1.

I dettagli della trama vengono tenuti nascosti mentre è in corso la ricerca di uno sceneggiatore. Gli studi di produzione coinvolti sono ABC Signature, Lionsgate Television e Temple Hill, mentre Ricciardo, vincitore di otto Gran Premi, sarà uno dei produttori esecutivi.

L'iniziativa di Hulu, ancora alle primissime fasi, segue quella di Apple di un film sulla Formula 1 con protagonista Brad Pitt. Netflix e Kevin James, invece, sono andati dietro le quinte della NASCAR con la comedy The Crew, ma non ha riscosso il successo sperato ed è stata cancellata dopo una sola stagione.

Foto: Formula One World Championship Limited