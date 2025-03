Daniel Radcliffe reciterà nella nuova comedy di Tina Fey

News Serie TV

La star di Harry Potter Daniel Radcliffe affiancherà Tracy Morgan nella nuova comedy dell'ideatrice di 30 Rock Tina Fey.

Si prospetta un ritorno in tv per la star di Harry Potter Daniel Radcliffe. Reduce da quattro stagioni in Miracle Workers, l'attore britannico ha ottenuto uno dei ruoli principali nella comedy senza titolo destata a riunire Tracy Morgan con Tina Fey dodici anni dopo 30 Rock, nuovamente su NBC, che ne ha ordinato l'episodio pilota all'inizio del mese.

Daniel Radcliffe raggiunge Tracy Morgan nella nuova comedy di Tina Fey

Scritta da Robert Carlock e Sam Means, con i quali Fey ha collaborato in 30 Rock e diverse altre comedy, il primo dei quali affiancherà la vincitrice di nove Emmy nel ruolo di showrunner, la serie si concentra sull'ex giocatore di football professionista Reggie, il personaggio interpretato da Morgan, un uomo caduto in disgrazia e in missione per riabilitare la propria immagine.

Radcliffe offrirà il proprio aiuto a Reggie nei panni di Arthur Tobin, un regista pluripremiato che si trasferisce nella villa del celebre ex running back per girare un documentario immersivo su di lui. Se la serie fosse ordinata, per l'attore si tratterebbe del terzo ruolo regolare in una produzione televisiva dopo la già citata Miracle Workers, un'antologia che lo ha visto interpretare quattro personaggi diversi, e la dark comedy britannica Appunti di un giovane medico.