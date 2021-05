Dan Brown's The Lost Symbol: La serie prequel de Il Codice da Vinci si svela nel trailer ufficiale

News Serie TV

Il drama che racconterà le origini del professor Robert Langdon arriverà prossimamente sul servizio di video in streaming Peacock.

Come è diventato il rinomato simbologista che abbiamo visto al cinema con il volto di Tom Hanks e qual è la sua storia? Un giovane Robert Langdon è il protagonista di Dan Brown's The Lost Symbol (conosciuta in precedenza con il titolo Dan Brown's Langdon e prima ancora Langdon), la serie prequel de Il Codice da Vinci che arriverà prossimamente negli Stati Uniti su Peacock. Nell'annunciare le novità della prossima stagione, il servizio di video in streaming di NBCUniversal ha svelato il trailer ufficiale del drama, basato sul thriller Il simbolo perduto, terzo romanzo della fortunata serie letteraria di Dan Brown (libro che in realtà è ambientato cronologicamente dopo gli eventi de Il codice da Vinci ma che è stato adattato per raccontare una storia prequel).

La trama di Dan Brown's The Lost Symbol

Scritta da Dan Dworkin e Jay Beattie (già sceneggiatori delle serie Scream e Revenge) la serie si concentra sulle prime avventure del simbologista di Harvard Robert Langdon (che qui ha il volto dell'attore di Designated Survivor Ashley Zukerman), chiamato a risolvere una serie di pericolosi enigmi per salvare il suo mentore (Eddie Izzard), che è stato rapito, e contrastare un'agghiacciante cospirazione mondiale. Nel trailer lo vediamo impegnato a seguire pericolosi indizi nel tentativo di riuscire in una missione che si preannuncia assai avventurosa.

Il cast

Il resto del cast include Valorie Curry (The Following), Rick Gonzalez (Arrow), Eddie Izzard (The Riches), Sumalee Montano (10 Cloverfield Lane) e Beau Knapp (Seven Seconds).Tra i produttori esecutivi ci sono il regista dei tre precedenti adattamenti cinematografici Ron Howard, Brian Grazer, Samie Kim Falvey, Anna Culp e lo stessoautore del libro Dan Brown che in un precedente comunicato aveva dichiarato: "Volevamo tutti dare vita a Il simbolo perduto da un po' di tempo e sono grato a CBS Studios, Imagine Television Studios, Universal Television e Peacock per aver unito le forze in modo da rendere questo progetto una realtà. Dan Dworkin e Jay Beattie hanno scritto una sceneggiatura straordinariamente accattivante, e il cast e le performance sono perfetti".