Daisy Edgar-Jones e Andrew Garfield protagonisti di Under the Banner of Heaven, nuova miniserie di FX

News Serie TV

Il drama, creato dal vincitore dell'Oscar Dustin Lance Black, è ispirato all'omonimo libro di Jon Krakauer.

FX prova a mettere a segno la prossima miniserie di successo. La rete statunitense ha ordinato, specificatamente per la sua piattaforma streaming su Hulu, Under the Banner of Heaven con protagonisti Daisy Edgar-Jones (che si è fatta apprezzare in modo particolare in Normal People) e Andrew Garfield (The Amazing Spider-Man). Il drama, creato dal vincitore dell'Oscar Dustin Lance Black (Milk), è ispirato all'omonimo libro bestseller scritto da Jon Krakauer che esplora un duplice omicidio commesso nel 1984 da due fratelli fondamentalisti mormoni.

La trama e i personaggi di Under the Banner of Heaven

In Under the Banner of Heaven la fede di un devoto detective viene messa alla prova mentre quest'ultimo indaga su un brutale omicidio che sembra essere collegato a una spirale di fondamentalismo religioso e sfiducia nel governo legati a una stimata famiglia dello Utah. Garfield interpreterà Pyre, un sacerdote mormone che è devoto alla sua chiesa e alla sua famiglia, ma inizia a mettere in discussione alcuni degli insegnamenti della chiesa dopo essere entrato in contatto con un sospetto assassino. Edgar-Jones interpreterà Brenda, una giovane e fedele mormona vittima di un omicidio.

Le dichiarazioni dei produttori

"Noi di Imagine lavoriamo a questa storia potente da quasi un decennio", hanno dichiarato Brian Grazer e Ron Howard della casa di produzione Imagine in una dichiarazione. "Con la fiducia e il supporto di FX e l'impegno incessante di Lance Black, finalmente siamo sulla buona strada. Non potremmo essere più entusiasti di collaborare con David Mackenzie, Andrew Garfield e Daisy Edgar-Jones per dare vita a questo progetto", hanno aggiunto.