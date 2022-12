Dahmer: Secondo Niecy Nash la serie fa "più luce sulle vittime che sull'assassino"

News Serie TV

L'attrice torna sulla polemica che continua ad accompagnare la serie di successo di Netflix.

È indubbio che Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer sia stato uno dei fenomeni televisivi di questo 2022. Lo dicono prima di tutto i numeri: oltre 856 milioni di ore fruite nel primo mese di disponibilità; la quarta serie più vista di sempre su Netflix (segue Squid Game, Stranger Things e Mercoledì). Questo ha portato velocemente al suo rinnovo, per altre due stagioni incentrate su altre figure mostruose che hanno avuto un impatto sulla società. Nel frattempo, di Dahmer si continua a dire che non sia stata attenta con le vittime del cannibale di Milwaukee e che l'unico fine dei produttori sia stato far soldi con le loro storie. La produzione non è mai stata d'accordo. Ha sostenuto invece che la serie focalizza l'attenzione proprio sulle vittime trascurate e sulle comunità oggetto di razzismo sistemico e dell'incompetenza della polizia. Pensiero che trova d'accordo la star Niecy Nash, intervistata nelle scorse ore da Deadline.

Niecy Nash parla di Dahmer

Nella serie Nash interpreta Glenda Cleveland, la vicina di casa di Jeffrey Dahmer che ha cercato ripetutamente di denunciare i suoi crimini alla polizia. "Sento che sta facendo più luce sulle vittime che sull'assassino" ha detto l'attrice, ora impegnata sul set di The Rookie: Feds e del revival di Reno: 911!. "Di fatto, la vediamo dal punto di vista del personaggio principale, ma in realtà entriamo nella storia attraverso gli occhi della sua vicina di casa".

Nash ha spiegato che l'attenzione ricevuta per Dahmer non è paragonabile a nulla di quello che ha fatto in precedenza nella sua carriera. "Ma non ho accettato questo lavoro perché pensavo che avrebbe funzionato bene in tutto il mondo e stimolato tutte queste conversazioni online. Non avevo idea che ciò sarebbe successo. Questa storia è raccontata attraverso una lente diversa. Svela i danni collaterali in tutte quelle famiglie che avevano persone care le quali hanno perso la vita a causa di Dahmer. E sebbene Glenda Cleveland non sia stata uccisa da lui, è stata senz'altro una vittima".

Il co-ideatore della serie "Ryan Murphy è un maestro della narrazione e si assicura che tutto il materiale disponibile sia a tua disposizione", ha aggiunto Nash a proposito di cosa sapesse di Glenda prima che le riprese iniziassero. "Questo personaggio è un mix di diverse donne e persone che nella comunità hanno avuto un'esperienza con Jeffrey Dahmer. Ho fatto del mio meglio nel comprendere che c'è qualcosa di condiviso tra tutte le persone che sono state ferite. Quando la tua voce non viene ascoltata, quando le tue richieste non vengono soddisfatte, quando piangi e nessuno ti ascolta, quella è una situazione in cui, se non ci si è trovati nella propria vita, a un certo punto succede".