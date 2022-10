Dahmer: Ryan Murphy risponde alle accuse di aver ignorato i familiari delle vittime

News Serie TV

La serie sul mostro di Milwaukee continua a essere una delle più viste su Netflix.

Mentre Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer continua a essere una delle serie tv più viste in streaming, il co-ideatore Ryan Murphy ha voluto rispondere alle critiche delle ultime settimane, avanzate soprattutto dai familiari delle vittime di Jeffrey Dahmer, per aver drammatizzato le loro storie e sensazionalizzato gli orribili crimini del mostro di Milwaukee, sostenendo di non essersi preoccupati di loro e di aver voluto semplicemente fare soldi con una tragedia. In base alle dichiarazioni rilasciate dallo sceneggiatore, regista e produttore esecutivo, la verità è un'altra.

Dahmer: La risposta di Ryan Murphy alle accuse

Parlando a un evento per la serie al DGA Theatre di Los Angles, Murphy ha spiegato che lui e il suo team hanno cercato a lungo, prima di realizzare la serie, di contattare i familiari delle vittime. "Abbiamo contattato all'incirca una ventina di familiari e amici delle vittime nei tre anni e mezzo trascorsi scrivendo la serie", ha detto. "Abbiamo cercato di avere un input, di parlare con loro, e nessuno ci ha risposto durante quel processo. Quindi, abbiamo fatto molto, molto affidamento sul nostro incredibile gruppo di ricercatori che... non so nemmeno come abbiano fatto a trovare molte di quelle cose. Ma abbiamo faticato giorno e notte per scoprire la verità su queste persone".

All'inizio del mese, Rita Isbell, il cui fratello Errol Lindsey è stato assassinato da Dahmer all'età di 19 anni, è stata tra le prime a esprimere il proprio rammarico. "Quando ho visto parte della serie, mi ha infastidita, soprattutto quando ho visto me stessa - quando ho visto il mio nome apparire sullo schermo e questa donna che ripeteva alla lettera esattamente quello che avevo detto", ha detto Isbell. "Se non l'avessi saputo, avrei pensato di essere io. I suoi capelli erano come i miei, indossava gli stessi vestiti. Ecco perché è sembrato di rivivere tutto da capo. Mi ha restituito tutte le emozioni che provai all'epoca. Sento che Netflix avrebbe dovuto chiederci se ci dispiacesse o come ci sentissimo sapendo che lo stavano facendo. Non mi hanno chiesto nulla. L'hanno fatto e basta".

Shirley Hughes, madre del 31enne aspirante modello Tony Hughes, un'altra delle 17 vittime di Dahmer, ha detto che la serie ha drammatizzato la storia di suo figlio. "Non è andata così. Come hanno potuto farlo? Come hanno potuto usare i nostri nomi e far vedere cose del genere?", ha detto al The Guardian. Prima di Murphy, il regista Paris Barclay aveva spiegato che lo scopo di Dahmer è mostrare le vittime come persone e non solo come numeri. "Abbiamo voluto rendere omaggio a queste vittime", ha detto. "Quando Tony scrive 'Non sparirò' su quell'ultimo biglietto, è di questo che parla lo show. Di assicurarsi che queste persone non siano cancellate dalla storia, che abbiano un posto, che siano riconosciute. Far capire che erano importanti e che vivevano una vita piena".