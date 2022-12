Dahmer è la terza serie Netflix a superare il miliardo di ore di visione

News Serie TV

La serie ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan è inarrestabile: attualmente è la seconda serie in lingua inglese più popolare su Netflix e la più vista in assoluto insieme a Squid Game e a Stranger Things 4.

Dahmer - Mostro: La storia di Jeffrey Dahmer ha ufficialmente superato il simbolico traguardo del miliardo di ore di visione nei primi 60 giorni dalla sua uscita su Netflix. La serie ideata da Ryan Murphy e Ian Brennan basandosi sulla terrificante storia vera del serial killer Jeffrey Dahmer ha così raggiunto le altre due serie Netflix che finora potevano vantare questo record, cioè Squid Game e Stranger Things 4.

Tutti i numeri di Dahmer

Dahmer ha stazionato per ben sette settimane nella Top 10 globale di Netflix, entrando nelle classifiche di ben 92 paesi. Attualmente è la seconda serie in lingua inglese più popolare su Netflix di tutti i tempi, subito dopo Stranger Things 4. Squid Game, invece, per ora si tiene stretto il record di serie tv più vista in assoluto. Giusto per darvi un'idea della popolarità della miniserie antologica (che, lo ricordiamo, è stata già rinnovata per altre due stagioni incentrate su nuovi terrificanti criminali che hanno avuto un impatto sulla società americana): nei primi 28 giorni dall'uscita, Stranger Things 4 ha totalizzato 1,35 miliardi di ore di visione, mentre Squid Game può vantare ben 1,65 miliardi di ore di visione nello stesso arco di tempo. Dahmer nelle prime quattro settimane ha accumulato 856 milioni e 220 mila ore, ma in 60 giorni ha superato il miliardo.

Dahmer sarà superata da Mercoledì?

Attualmente nella classifica della Top 10 globale di Netflix delle serie in lingua inglese il terzo posto è occupato dalla serie Mercoledì (che in soli 14 giorni dall'uscita ha già accumulato 752 milioni e 520mila ore di visione). Avendo battuto anche Stranger Things come miglior debutto di sempre su Netflix, è possibile che la serie diretta da Tim Burton nei 28 giorni dall'uscita superi anche Dahmer. Ma questo lo sapremo con certezza soltanto tra un paio di settimane.