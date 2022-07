Da Star Wars al MCU: Alden Ehrenreich nella serie Marvel Ironheart

News Serie TV

L'interprete del giovane Ian Solo nel film (flop) diretto da Ron Howard riparte dalla nuova serie con Dominique Thorne in arrivo prossimamente su Disney+.

Nuova e molto interessante aggiunta nel cast di Ironheart, una delle serie Marvel attese prossimamente in streaming su Disney+. Alden Ehrenreich, che ricorderete soprattutto per il ruolo del giovane Ian Solo che ha ricoperto nel film del 2018 Solo: A Star Wars Story, secondo Deadline sarebbe stato scelto per un misterioso ruolo chiave nel progetto. Ma la Marvel, per il momento, non conferma né smentisce l'indiscrezione.

Ironheart: La trama e gli altri membri del cast

Scritta da Chinaka Hodge (Snowpiercer) e lunga 6 episodi, Ironheart seguirà l'attrice del film vincitore di due Oscar per Judas and the Black Messiah Dominique Thorne nei panni di Riri Williams, una geniale inventrice e la creatrice dell'armatura più avanzata dai tempi di Iron Man. La serie arriverà in streaming a un certo punto dopo Black Panther: Wakanda Forever, il film nel quale Thorne farà il suo debutto nei panni del personaggio anche conosciuto come Ironheart e che è atteso nei cinema americani a novembre 2022. Da notizie precedenti, sappiamo che reciteranno nella serie anche l'ex star di This is Us Lyric Ross - presumibilmente nel ruolo della migliore amica della protagonista - e Anthony Ramos (She's Gotta Have It) in un ruolo di cui non si conoscono i dettagli (voci intercettate da Deadline dicono che sarà qualcosa di simile al Colui che Rimane di Jonathan Majors in Loki).

Dove vedremo Alden Ehrenreich

Altrettanto misterioso è il ruolo che sarebbe stato affidato a Alden Ehrenreich, il quale ha appena finito le riprese del film Oppenheimer di Christopher Nolan dove lo vedremo recitare accanto a Robert Downey Jr., Cillian Murphy, Emily Blunt e Matt Damon. Prossimamente, inoltre, sarà anche uno dei volti di Cocaine Bear, film diretto da Elizabeth Banks.