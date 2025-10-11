TGCom24
Da Mare Fuori al Caso Parolisi: Maria Esposito sarà Melania Rea in una serie HBO?

Carolina Mautone

Stando a indiscrezioni, la Rosa Ricci di Mare Fuori Maria Esposito sarebbe la protagonista di una miniserie HBO sull'omicidio di Melania Rea, un fatto di cronaca che nel 2011 sconvolse l'Italia intera.

Da Mare Fuori al Caso Parolisi: Maria Esposito sarà Melania Rea in una serie HBO?

Dopo aver acquisito Portobello di Marco Bellocchio, la serie sul caso Tortora, HBO in Italia punta su un altro capitolo oscuro della cronaca italiana: l'omicidio di Melania Rea. Secondo indiscrezioni riportate dall'agenzia di stampa Adnkronos, la piattaforma americana starebbe lavorando a una miniserie in quattro episodi basata sul delitto avvenuto nel 2011. Avrebbe firmato per vestire i panni di Melania l'attrice napoletana Maria Esposito, nota al grande pubblico per il ruolo di Rosa Ricci nella serie di successo Mare Fuori che ha ripreso anche nel film prequel Io sono Rosa Ricci in uscita il prossimo 30 ottobre.

Melania: I primi dettagli sulla serie HBO con Rosa Esposito

Il progetto, attualmente intitolato provvisoriamente Melania, dovrebbe essere diretto da Stefano Mordini, regista che ha già raccontato storie di cronaca e violenza in film come La scuola cattolica, ispirato al delitto del Circeo, e nella serie Netflix Adorazione. Accanto a Maria Esposito dovrebbe recitare Daniele Rienzo (Parthenope) nel ruolo di Salvatore Parolisi, il marito della vittima che per quel crimine è stato condannato. I genitori di Melania, invece, dovrebbero avere i volti di Carmen Pommella e Fabio De Caro (Gomorra - La serie).

Le riprese dovrebbero iniziare a metà novembre e si svolgeranno tra Roma, Ascoli e Napoli. Sebbene non ci siano ancora conferme ufficiali da parte di HBO, il progetto sembra una mossa strategica ben ponderata in vista del lancio di HBO Max in Italia, previsto per i primi mesi del 2026. La miniserie su Melania Rea, insieme a Portobello, potrebbe infatti inaugurare le prime produzioni originali italiane della piattaforma.

Il caso Parolisi in breve

Melania Rea, originaria di Somma Vesuviana, fu uccisa nel 2011 con 35 coltellate in un bosco vicino Teramo; il marito, Salvatore Parolisi, fu condannato in via definitiva a 20 anni di carcere. Il movente sarebbe legato a un litigio per i tradimenti di Parolisi, ma in sede processuale vennero escluse aggravanti come la crudeltà e la premeditazione, un dettaglio che suscitò molte polemiche. Il caso, infatti, attirò forte attenzione mediatica per la brutalità e le incongruenze iniziali. Parolisi si è sempre dichiarato innocente.

Foto: Sabrina Cirillo/Picomedia

