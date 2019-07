Da Hill House a Bly Manor: Anche Oliver Jackson-Cohen torna nella stagione 2

News Serie TV

Il nuovo ciclo di episodi sarà disponibile su Netflix nel 2020.

Un altro sciagurato residente di Hill House avrà a che fare con la nuova storia dell'orrore che Mike Flanagan sta mettendo a punto per The Hauntig. Oliver Jackson-Cohen, interprete del tossicodipendente Luke Crain nel fortunato ciclo inaugurale della serie antologia di Netflix, interpreterà un nuovo ruolo nella seconda stagione, The Haunting of Bly Manor.

Disponibile in streaming nel 2020, il nuovo ciclo di episodi si basa sul racconto horror-gotico di Henry James Il giro di vite ed è ambientato in un'antica residenza di campagna dove albergano presenze oscure. Secondo The Wrap, Jackson-Cohen vestirà i panni di un tipo affascinante di nome Peter.

Il ritorno nel cast di Jackson-Cohen, di cui solo poche ore prima si era appreso il coinvolgimento nell'horror della Blumhouse L'uomo invisibile, è il secondo dopo Victoria Pedretti, che in Hill House ha interpretato la sorella di Luke, Nell Crain, e in Bly Manor sarà Dani, una governante che si prende cura di due bambini insoliti.