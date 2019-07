L'uomo invisibile prodotto dalla Blumhouse trova il suo protagonista...

News Cinema

Il remake/reboot di questo personaggio Universal non ha alcuna parentela con La mummia di Tom Cruise.

Questo remake/reboot non ha nulla a che vedere con il Dark Universe dei mostri Universal (un progetto ormai defunto) di cui abbiamo visto soltanto La mummia con Tom Cruise che non è andato bene. Lasciare quei mostri là a giacere sarebbe però un peccato e allora la Universal Pictures si è messa a ripensare a qualcosa di diverso. Film più piccoli, non interconnessi tra loro e prodotti dall'espertone degli horror low budget Jason Blum. Pare che la direzione presa sia proprio questa con L'uomo invisibile. L'attore scelto per diventare trasparente è Oliver Jackson-Cohen, il protagonista della serie Hill House.

Tuttavia Jackson-Cohen non sarà effettivamente al centro della storia, perché (altra cosa interessante) il punto di vista da cui gli eventi saranno raccontati è quello del personaggio di Cecilia. Interpretata dall'attrice Elisabeth Moss (la star di The Handmaid's Tale), la donna si ricostruisce una vita dopo aver scoperto che il suo violento ex è morto in un incidente di laboratorio. Un certo senso di inquietudine poco per volta le cresce dentro quando inzia a pensare che forse l'uomo non sia proprio deceduto. Il regista del film (in uscita il 13 marzo 2020 negli USA) è Leigh Whannel, già sceneggiatore di Saw e Insidious.