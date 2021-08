CSI: Vegas, il nuovo teaser trailer del revival è dedicato a Sara Sidle

News Serie TV

La nuova serie, ambientata sei anni dopo il finale di CSI, debutterà negli Stati Uniti il 6 ottobre.

La rete americana CBS ha diffuso un nuovo teaser trailer di CSI: Vegas, atteso revival della popolare serie investigativa degli anni Duemila CSI. La nuova interazione riporta nelle strade e nei laboratori della scientifica di Las Vegas alcuni dei protagonisti della serie originale, incluso Gil Grissom, affiancati da una squadra tutta nuova di investigatori. La clip, che segue il primo teaser trailer dedicato a Gil visto il mese scorso, si concentra sull'altro veterano della scientifica Sara Sidle, interpretata nuovamente da Jorja Fox.

Your reputation precedes you, Sara Sidle. Win or lose, I've got plans for you. #CSIVegas premieres Wednesday, October 6 on @CBS. pic.twitter.com/ApAbBmruTl — CSI: Vegas (@CSICBS) August 5, 2021

La trama di CSI: Vegas

Ambientato sei anni dopo il finale di CSI, il sequel torna a Las Vegas, la città dove tutto ebbe inizio, per raccontare un nuovo capitolo della storia. Di fronte a una "minaccia esistenziale" che potrebbe far crollare l'intero dipartimento di polizia scientifica e rimettere in libertà migliaia di assassini condannati per i loro crimini nelle strade illuminate al neon di Las Vegas, una nuova, brillante squadra di investigatori guidata da Maxine Roby (Paula Newsome, Chicago Med) dà il bentornato a vecchie glorie del dipartimento il cui aiuto sarà fondamentale. Questa forza combinata dispiegherà le più recenti tecniche forensi per fare ciò che sa fare meglio: seguire le prove, al fine di preservare e servire la giustizia nella Città del Vizio.

Oltre alla Fox e a William Petersen, CSI: Vegas riporta sullo schermo Wallace Langham e Paul Guilfoyle, che hanno firmato per riprendere i ruoli di David Hodges e Jim Brass rispettivamente. Al fianco della Newsome recitano invece le altre new entries del franchise Matt Lauria (Friday Night Lights), Mel Rodriguez (The Last Man on Earth) e Mandeep Dhillon.