CSI: Vegas, emozioniamoci con il teaser trailer dell'atteso revival

News Serie TV

La nuova serie andrà in onda negli Stati Uniti dal 6 ottobre.

Sarà un autunno dolce per il pubblico delle serie tv. Tra i tanti personaggi che torneranno a fare capolino nel piccolo schermo c'è anche Gil Grissom, icona dei crima drama protagonista per oltre 300 episodi del procedurale di successo CSI. William Petersen ne veste nuovamente i panni in CSI: Vegas, revival in onda negli Stati Uniti dal 6 ottobre del quale CBS ha diffuso il primo teaser trailer.

CSI: Vegas, la trama e gli altri ritorni

Ambientato sei anni dopo il finale di CSI, il sequel torna a Las Vegas, la città dove tutto ebbe inizio, per raccontare un nuovo capitolo della storia. Di fronte a una "minaccia esistenziale" che potrebbe far crollare l'intero dipartimento di polizia scientifica e rimettere in libertà migliaia di assassini condannati per i loro crimini nelle strade illuminate al neon di Las Vegas, una nuova, brillante squadra di investigatori guidata da Maxine Roby (Paula Newsome, Chicago Med) dà il bentornato a vecchie glorie del dipartimento il cui aiuto sarà fondamentale. Questa forza combinata dispiegherà le più recenti tecniche forensi per fare ciò che sa fare meglio: seguire le prove, al fine di preservare e servire la giustizia nella Città del Vizio.

Con Grissom, torneranno al dipartimento anche Sara Sidle e David Hodges, interpretati nuovamente da Jorja Fox e Wallace Langham, mentre avrà un ruolo minore Jim Brass (Paul Guilfoyle), probabilmente non più il capitano della omicidi. Per quanto riguarda invece i nuovi personaggi, Maxine è descritta come una scienziata di alto livello, una leader nel campo della genetica e una madre single che sta lottando per gestire la dipendenza da oppioidi del figlio. Si aggiungono Josh Folsom (Matt Lauria, Friday Night Lights), un investigatore di terzo livello particolarmente abile nella ricostruzione della scena del crimine e con alle spalle una famiglia problematica formata da piccoli truffatori e ladri; Hugo Ramirez (Mel Rodriguez, The Last Man on Earth), il capo di medicina legale, un uomo con un'ossessione un po' inquietante per i cadaveri; e Allie Rajan (Mandeep Dhillon), un'investigatrice di secondo livello emigrata negli Stati Uniti per perseguire il suo sogno di diventare una CSI, a cominciare da un dottorato di ricerca in archeologia forense ad Harvard.