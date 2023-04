Cruel Intentions: Ordinata finalmente la Serie TV basata sul film

News Serie TV

Il nuovo adattamento avrà 8 episodi e arriverà prossimamente su Prime Video.

Ci sono film semplicemente destinati a diventare una serie tv e che, prima o poi, lo diventano. È sicuramente il caso di Cruel Intentions, il film del 1999 diventato un piccolo cult e che ora verrà adattato - dopo diversi tentativi andati male - per il piccolo schermo. TVLine conferma che Amazon ha ordinato una serie tv di 8 episodi basata sul film di Roger Kumble (tratto a sua volta dal classico della letteratura Le relazioni pericolose).

Cruel Intentions: I primi dettagli sulla serie tv

Cruel Intentions (in Italia con il sottotitolo Prima regola: non innamorarsi) seguiva Sarah Michelle Gellar e Ryan Phillippe nei panni dei fratellastri Kathryn Merteuil e Sebastian Valmont, che scommettevano sulla capacità di Sebastian di sedurre Annette Hargrove (Reese Witherspoon), la figlia del preside della loro scuola d'élite di New York City. Ambientata a Washington DC, la nuova serie seguirà due spietati fratellastri che faranno di tutto per rimanere in cima alla gerarchia delle confraternite nel loro college d'élite. Quando un brutale incidente minaccia l'intero sistema, faranno tutto il necessario per preservare il loro potere e la loro reputazione... incluso sedurre la figlia del vicepresidente degli Stati Uniti.

Del progetto si parlava fin dal 2021 quando avevamo avuto notizia di una serie in sviluppo a IMDb TV (il servizio di video in streaming gratuito di Amazon poi diventato Freevee). All'epoca erano coinvolti nel team di produzione Phoebe Fisher (Euphoria) e Sara Goodman (sceneggiatrice dell'originale Gossip Girl) come sceneggiatrici e Neal H. Moritz – che ha prodotto il film originale – come produttore esecutivo. Al momento non sappiamo se la nuova serie ordinata sarà destinata a Freevee o a Prime Video negli Stati Uniti, ma in Italia la vedremo sicuramente sulla seconda piattaforma.

Una serie tv basata su Cruel Intentions: I precedenti tentativi

Nel 2016 era stata NBC a provare a riportare in tv le vicende di Kathryn e Sebastian ordinando l'episodio pilota di una serie sequel ambientata 16 anni dopo i fatti del film, con Gellar che sarebbe dovuta tornare nei ruolo di Kathryn. Il progetto, tuttavia, non convinse i vertici della rete e la potenziale serie non riuscì a trovare una casa altrove. Lo scorso ottobre Sarah Michelle Gellar ha ammesso di sentirsi sollevata che quella serie sequel non sia andata avanti; riteneva infatti che una serie su Cruel Intentions non fosse adatta a una rete generalista e si adattasse meglio a un servizio streaming. Tuttavia, non sembra essere coinvolta in questo nuovo progetto.

Prima degli sforzi di NBC, FOX aveva fatto un tentativo con una serie prequel intitolata Manchester Prep, anche questa scartata prima della messa in onda. I tre episodi prodotti, però, furono trasformati nel film direct-to-video Cruel Intentions 2, uscito nel 2000.