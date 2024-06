Criminal Minds rinnovata prima del debutto della stagione 17

News Serie TV

Sarà la terza stagione del revival Criminal Minds: Evolution, in Italia disponibile su Disney+.

Paramount+ si tiene stretta Criminal Minds. A poche ore dal debutto negli Stati Uniti della stagione 17, il procedurale incentrato sull'Unità di Analisi Comportamentale dell'FBI è stato rinnovato per un ulteriore, diciottesimo ciclo di episodi. Una mossa che premia evidentemente il successo di un rilancio iniziato alla piattaforma streaming nel 2022, solo due anni dopo la conclusione della serie.

Criminal Minds: Prima la stagione 17

I nuovi episodi della stagione 17 di Criminal Minds sono attesi negli Stati Uniti per domani, giovedì 6 giugno. In Italia, dove la serie è disponibile invece su Disney+, quest'ultima ne ha fissato il debutto al 26 giugno. La nuova stagione del revival, anche conosciuto con il titolo Criminal Minds: Evolution, riprende il racconto due settimane dopo gli eventi dell'ultimo episodio. Mentre gli agenti indagano sulla Gold Star, la misteriosa entità che il serial killer Elias Voit (interpretato da Zach Gilford, ora un membro del cast regolare) ha usato per adescare il vicedirettore dell'FBI Bailey, che poi ha ucciso, una cospirazione si dipana, mettendo il BAU di fronte a una complicazione inaspettata quando Voit negozia un accordo che lo fa trasferire sotto la custodia federale in casa della stessa unità. Confrontarsi con questa enorme minaccia farà capire ben presto che la squadra non potrà uscire indenne dalle sconvolgenti conseguenze.

Ai protagonisti della serie - Emily Prentiss (Paget Brewster), David Rossi (Joe Mantegna), Jennifer 'JJ' Jareau (A.J. Cook), Penelope Garcia (Kirsten Vangsness), Tara Lewis (Aisha Tyler) e Luke Alvez (Adam Rodriguez) - si affiancheranno quest'anno le new entries Clark Gregg (Agents of S.H.I.E.L.D.) nei panni del direttore dell'FBI Ray Madison, colui che ha stipulato un accordo con Voit per assistere in un'importante indagine; Felicity Huffman (Desperate Housewives) di Jill Gideon, l'ex moglie di Jason Gideon, una brillante biopsichiatria che si ritrova con riluttanza ad aiutare il BAU nell'indagine; Brian White (Ray Donovan) di Vincent Orlov, il losco avvocato di Voit; e Tuc Watkins (Uncoupled) di Frank Church, un uomo dedito alle cause dei bambini che attira l'attenzione degli agenti quando questi sospettano che agisca per motivi poco edificanti.