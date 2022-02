Criminal Minds, Paramount+ rassicura sul revival: "È vivo e vegeto"

News Serie TV

Il servizio streaming conferma che il progetto è ancora in sviluppo, smentendo l'attrice Paget Brewster.

Il progetto di un revival di Criminal Minds non è morto. Al TCA press tour invernale, il servizio streaming Paramount+ ha rassicurato sulle sorti della nuova interazione del procedurale di successo, dopo che la scorsa estate si era diffusa l'indiscrezione - favorita da alcune dichiarazioni dell'attrice Paget Brewster - che non se ne sarebbe fatto più nulla.

Tanya Gills, responsabile della programmazione a ViacomCBS Streaming, ha detto ai giornalisti che con il revival di Criminal Minds "siamo ancora nella fase di sviluppo. Presto avremo altro da condividere al riguardo, ma è vivo e vegeto". Il che suona molto credibile, considerando i numeri che la serie continua a registrare sulle piattaforme streaming (nell'ultimo report settimanale di Nielsen, 636 milioni di minuti visionati su Netflix, la terza serie non originale più vista).

Criminal Minds: Cosa sappiamo del revival

È evidente però che, da quando ne è stato confermato lo sviluppo un anno fa, il progetto abbia incontrato degli ostacoli, presumibilmente in fase di trattativa con il cast della serie originale in onda su CBS per quindici stagioni. Alcuni mesi dopo, Brewster (interprete di Emily Prentiss) aveva scritto su Twitter: "Purtroppo, pensiamo che sia morto. Vi farò sapere se ci sono progressi, ma sembra improbabile. Il che è un peccato".

Il revival di Criminal Minds è stato confermato da Paramount+ appena un anno dopo la conclusione della serie su CBS. Stando ai pochi dettagli della trama emersi all'epoca, che nel frattempo potrebbe o non potrebbe essere cambiata, seguirà un mix di personaggi vecchi e nuovi alle prese con un singolo caso per l'intera stagione, in controtendenza con il formato originale e non dissimile da quello che CBS ha fatto di recente con il revival di CSI.